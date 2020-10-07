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«Дурной перекрёсток»: в Брагино трамвай впечатал машину в столб

Из-за ДТП в Ярославле затормозилось движение трамваев

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Из-за ДТП движение трамваев остановилось

Из-за ДТП движение трамваев остановилось

В Ярославле трамвай вмял машину в столб

Жители Брагино сегодня утром не смогли уехать на работу на трамвае. Дело в том, что на перекрёстке улиц Колесовой и Блюхера произошло ДТП — трамвай вмял легковой автомобиль в столб. Машина оказалась зажата между фонарём и вагоном.

— На трамваях из Брагино не уехать, — написала в группе «Первый ярославский автопортал» Ирина Жигонова.

Машину зажало между трамваем и столбом

Машину зажало между трамваем и столбом

Жители района пишут в соцсетях, что это не самый приятный перекрёсток и вероятность ДТП там возникает часто.

— Там дурной перекресток, видимости крайне мало при повороте с Блюхера на Колесовой, — написал Виталий Синкин в группе «Жесть Ярославль».

— Трамваи там всегда шпарят, не смотря по сторонам, я там их частенько в свое время пропускал, хотя — главная, — поделился своим мнением Виталий Юдинцев в группе «Первый ярославский автопортал».

Подробности ДТП уточняются.

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ДТПтрамвай
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