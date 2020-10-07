«Дурной перекрёсток»: в Брагино трамвай впечатал машину в столб

В Ярославле трамвай вмял машину в столб
Жители Брагино сегодня утром не смогли уехать на работу на трамвае. Дело в том, что на перекрёстке улиц Колесовой и Блюхера произошло ДТП — трамвай вмял легковой автомобиль в столб. Машина оказалась зажата между фонарём и вагоном.
— На трамваях из Брагино не уехать, — написала в группе «Первый ярославский автопортал» Ирина Жигонова.
Жители района пишут в соцсетях, что это не самый приятный перекрёсток и вероятность ДТП там возникает часто.
— Там дурной перекресток, видимости крайне мало при повороте с Блюхера на Колесовой, — написал Виталий Синкин в группе «Жесть Ярославль».
— Трамваи там всегда шпарят, не смотря по сторонам, я там их частенько в свое время пропускал, хотя — главная, — поделился своим мнением Виталий Юдинцев в группе «Первый ярославский автопортал».
Подробности ДТП уточняются.