«Дурной перекрёсток»: в Брагино трамвай впечатал машину в столб

Жители Брагино сегодня утром не смогли уехать на работу на трамвае. Дело в том, что на перекрёстке улиц Колесовой и Блюхера произошло ДТП — трамвай вмял легковой автомобиль в столб. Машина оказалась зажата между фонарём и вагоном.



— На трамваях из Брагино не уехать, — написала в группе «Первый ярославский автопортал» Ирина Жигонова.

