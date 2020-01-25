В ДТП с участием фуры и двух легковушек погиб 33-летний мужчина

Сегодня около двух часов ночи на трассе М-8 столкнулись фура МАЗ и две легковушки — КИА и БМВ. ДТП произошло в районе села Нового в Переславском районе.



— В результате ДТП с травмами госпитализированы 40-летний водитель КИА, 42-летний водитель БМВ и 33-летний пассажир БМВ, — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области. — Последний позже скончался в больнице.



Ещё одно смертельное ДТП произошло вчера в Ярославле на Московском проспекте. Там столкнулись два автобуса ЛиАЗ и несколько легковых автомобилей.

