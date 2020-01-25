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В ДТП с участием фуры и двух легковушек погиб 33-летний мужчина

В МВД сообщили информацию о массовой аварии в Ярославской области

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ДТП произошло на 120-м километре трассы Москва — Холмогоры

ДТП произошло на 120-м километре трассы Москва — Холмогоры

Сегодня около двух часов ночи на трассе М-8 столкнулись фура МАЗ и две легковушки — КИА и БМВ. ДТП произошло в районе села Нового в Переславском районе.

— В результате ДТП с травмами  госпитализированы 40-летний водитель КИА, 42-летний водитель БМВ и 33-летний пассажир БМВ, — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области. — Последний позже скончался в больнице.

Ещё одно смертельное ДТП произошло вчера в Ярославле на Московском проспекте. Там столкнулись два автобуса ЛиАЗ и несколько легковых автомобилей.

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КОММЕНТАРИИ (5)

Гость
25 янв 2020 в 18:38

Водители бмв , это отдельная каста людей

ваш господин
25 янв 2020 в 17:12

отсутствие светоотражающих наклеек на автомобилях предопределяет гиблость их владельцев