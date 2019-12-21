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Повело вбок и в столб: появилось видео ДТП, в котором машину разорвало пополам в Ярославле

Авария произошла утром 21 декабря на проспекте Фрунзе

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ДТП на проспекте Фрунзе попало на уличную камеру видеонаблюдения

ДТП на проспекте Фрунзе попало на уличную камеру видеонаблюдения

В соцсетях появилось видео ДТП на проспекте Фрунзе в Ярославле, в котором машину разорвало пополам от удара о столб. Момент аварии попал на уличную камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, что ВАЗ-2112 на огромной скорости движется по дороге, его ведет в сторону, и он серединой корпуса врезается в опору освещения. От этого легковушки буквально раздирает на две части.

Видео: «ДПС сведения Ярославль» / Viber.com

Удивительно, но 32-летний водитель остался жив.

— С места аварии его увезли в больницу, — рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Напомним, ДТП произошло 21 декабря около 4 часов 40 минут утра. Несмотря на костромские номера автомобиля, водитель — житель Ярославля.

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ДТПпроспект Фрунзе
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КОММЕНТАРИИ (6)

Гость
21 дек 2019 в 16:18

Дебил однако.(((

Сергей
21 дек 2019 в 16:55

виноват водила. на такой тачке так летать-это надо сумасшедшим быть. хорошо что жив остался.

Гость
21 дек 2019 в 16:48

Ну чего с кем не бывает сейчас 122333;;;()7₽7 статей о чем думаете журналюги ;( так бы за носик и взял ) хорош братву витать . Отстой