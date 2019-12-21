Повело вбок и в столб: появилось видео ДТП, в котором машину разорвало пополам в Ярославле

В соцсетях появилось видео ДТП на проспекте Фрунзе в Ярославле, в котором машину разорвало пополам от удара о столб. Момент аварии попал на уличную камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, что ВАЗ-2112 на огромной скорости движется по дороге, его ведет в сторону, и он серединой корпуса врезается в опору освещения. От этого легковушки буквально раздирает на две части.
Видео: «ДПС сведения Ярославль» / Viber.com
Удивительно, но 32-летний водитель остался жив.
— С места аварии его увезли в больницу, — рассказали в УМВД России по Ярославской области.
Напомним, ДТП произошло 21 декабря около 4 часов 40 минут утра. Несмотря на костромские номера автомобиля, водитель — житель Ярославля.