Повело вбок и в столб: появилось видео ДТП, в котором машину разорвало пополам в Ярославле

В соцсетях появилось видео ДТП на проспекте Фрунзе в Ярославле, в котором машину разорвало пополам от удара о столб. Момент аварии попал на уличную камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, что ВАЗ-2112 на огромной скорости движется по дороге, его ведет в сторону, и он серединой корпуса врезается в опору освещения. От этого легковушки буквально раздирает на две части.

