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Смертельное ДТП: на М-8 в Ярославском районе столкнулись два грузовика и внедорожник

Подробности и видео жуткой аварии

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Машину разорвало на части

Фото: упрдор «Холмогоры»

Жуткое ДТП случилось на трассе М-8 в Ярославском районе. Утром 13 августа недалеко от села Андроники разбились два грузовых автомобиля и один внедорожник. Удар был настолько сильным, что от кабины грузовика «Ивеко» практически ничего не осталось. А содержимое автомобиля раскидало по трассе.

— Водитель автомобиля «Ивеко» выехал на встречную полосу и произвел касательное столкновение с грузовым автомобилем «Вольво», который произвел далее попутное столкновение с автомобилем «Лэнд-Ровер». В результате ДТП один человек ранен, водитель автомобиля «Ивеко» погиб, — сообщил источник 76.RU.

Позже стало известно, кто был за рулём грузовика, устроившего смертельное ДТП.

Очевидцы рассказывают, что произошло лобовое столкновение<br>

Очевидцы рассказывают, что произошло лобовое столкновение

Тело водителя накрыли белой тряпкой

Тело водителя накрыли белой тряпкой

В соцсетях очевидцы пишут, что водитель грузовика «Ивеко» ехал аккуратно:

— Он ехал не спеша и аккуратно, 90–100 километров по трассе. Уснул, наверное, — рассказывает очевидец страшного ДТП, водитель Алексей Лекс.

Внедорожник выдержал удар встречной фуры. Водитель выжил

Внедорожник выдержал удар встречной фуры. Водитель выжил

Если вы видели, как случилась авария, напишите нам! Контакты редакции: 76@rugion.ru, личные сообщения группы 76.RU во «ВКонтакте».

ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com

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