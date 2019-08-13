Смертельное ДТП: на М-8 в Ярославском районе столкнулись два грузовика и внедорожник

Машину разорвало на части
Фото: упрдор «Холмогоры»
Жуткое ДТП случилось на трассе М-8 в Ярославском районе. Утром 13 августа недалеко от села Андроники разбились два грузовых автомобиля и один внедорожник. Удар был настолько сильным, что от кабины грузовика «Ивеко» практически ничего не осталось. А содержимое автомобиля раскидало по трассе.
— Водитель автомобиля «Ивеко» выехал на встречную полосу и произвел касательное столкновение с грузовым автомобилем «Вольво», который произвел далее попутное столкновение с автомобилем «Лэнд-Ровер». В результате ДТП один человек ранен, водитель автомобиля «Ивеко» погиб, — сообщил источник 76.RU.
Позже стало известно, кто был за рулём грузовика, устроившего смертельное ДТП.
В соцсетях очевидцы пишут, что водитель грузовика «Ивеко» ехал аккуратно:
— Он ехал не спеша и аккуратно, 90–100 километров по трассе. Уснул, наверное, — рассказывает очевидец страшного ДТП, водитель Алексей Лекс.
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