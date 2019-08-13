Смертельное ДТП: на М-8 в Ярославском районе столкнулись два грузовика и внедорожник

Жуткое ДТП случилось на трассе М-8 в Ярославском районе. Утром 13 августа недалеко от села Андроники разбились два грузовых автомобиля и один внедорожник. Удар был настолько сильным, что от кабины грузовика «Ивеко» практически ничего не осталось. А содержимое автомобиля раскидало по трассе.



— Водитель автомобиля «Ивеко» выехал на встречную полосу и произвел касательное столкновение с грузовым автомобилем «Вольво», который произвел далее попутное столкновение с автомобилем «Лэнд-Ровер». В результате ДТП один человек ранен, водитель автомобиля «Ивеко» погиб, — сообщил источник 76.RU.