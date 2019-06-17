Попавший в ДТП мужчина скончался в больнице

Около шести часов утра 16 июня на дороге Ярославль — Углич около посёлка Смена с дороги вылетел «Рено-Лагуна». Машина упала в кювет и сильно помялась. Спасатели сообщили, что в ДТП пострадали два человека. Но, как выяснилось позже, один из них скончался в больнице.





— По предварительным данным, в результате ДТП в медучреждение с травмами были доставлены двое мужчин, один из них от полученных травм скончался, — рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Всего в машине ехало трое человек, 18-летняя девушка отделалась ушибами.



Сейчас полиция проводит проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

