Маршрутка с пассажирами врезалась в забор

Плохие погодные условия и превышение скорости — именно это, по мнению чиновников, стало причинами сразу двух ДТП с маршрутками на Промышленном проезде.



Сегодня днём сразу два пазика попали в аварию. Одна маршрутка улетела с проезжей части и перевернулась на бок, вторая через несколько минут на том же месте врезалась в забор.



На место ДТП выехали начальник ГИБДД Андрей Сироткин и заместитель мэра города Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Михаил Кузнецов.



— На месте зафиксировали, что одна машина лежала на боку, вторая сбила ограждение. Причины ДТП сейчас устанавливаются, ГИБДД проводит проверку, — пояснил Михаил Кузнецов. — По предварительным данным, причинами стали погодные условия и нарушение скоростного режима. Замечаний к состоянию проезжей части на момент осмотра у ГИБДД не возникло. Для установки всех обстоятельств будут использованы данные системы ГЛОНАСС и изображение с видеокамер, которыми оборудованы обе машины.



По предварительной информации, пострадали пять человек

Как нам стало известно, в обеих авариях есть пострадавшие. Их доставили в больницу. Одна пассажирка, по словам водителя маршрутки № 61, сильно ударилась головой.



Всего, по информации УМВД по Ярославской области, в аварии пострадали пять человек.



Мы вели прямую трансляцию с места происшествий. Все подробности ДТП читайте тут.

