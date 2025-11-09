На Камчатке двух человек накрыло снежной лавиной: одного из них пытаются спасти — кадры

Второй мужчина провел под завалами целые сутки Источник: ГУ МЧС России по Камчатскому краю / Telegram

Спасатели нашли живым мужчину, пропавшего под снежной лавиной в районе Агинского месторождения на Камчатке. Об этом сообщил министр по ЧС региона Сергей Лебедев.

Что случилось

Накануне в Агинском месторождении сошла снежная лавина. Из-за этого под снегом оказались двое работников подрядной организации, выполнявших задания на буровой площадке.

Агинское золоторудное месторождение, расположенное в Быстринском районе Камчатки, является ключевым золотодобывающим объектом региона. Основной владелец и оператор месторождения — компания «Золото Камчатки». Она перерабатывает добытую руду на Агинском горно-обогатительном комбинате.

«Снег сошел на балок примерно в пяти километрах от месторождения», — передает ТАСС.

В результате ЧП погиб один человек, а его коллега-геолог был объявлен пропавшим без вести. Позже спасатели обнаружили и извлекли из-под завалов тело погибшего работника.

Выжил под лавиной

В течение суток 20 человек в сложных погодных условиях, характерных для камчатского региона в осенний период, искали второго рабочего. Спасатели сообщают, что мужчина жив.

«По предварительной информации, он жив. Ведутся работы по его эвакуации», — отметил Лебедев.

+2

Известно, что из села Мильково в район ЧП отправились спасатели местного филиала поисково-спасательного отряда и врач районной больницы. Они добирались до пострадавшего геолога около двух часов, так как погода нелетная.

Мужчина получил переохлаждение Источник: ГУ МЧС России по Камчатскому краю / Telegram