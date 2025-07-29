В пожаре в Ярославской области погибли два человека. Названа предварительная причина

Два человека погибли в пожаре в Рыбинске Ярославской области. Трагедия произошла 28 июля около шести утра в одном из частных домов на Кривоколенном переулке.
Пожар тушили 16 спасателей с помощью пяти спецмашин. Из здания вынесли два газовых баллона. Огонь уничтожил дом на площади 40 квадратных метров, хозпостройка на 10 квадратных метров и деревянный забор. По информации ГУ МЧС по Ярославской области погибли двое мужчин.
По предварительной версии, причиной пожара стала непотушенная сигарета.
«Предварительная причина — тепловое воздействие тлеющего табачного изделия на сгораемые материалы. Очаг возгорания находился на кухне. Проводится проверка», — рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.
В ярославском СУ СКР рассказали, что одному из погибших было 59 лет. Личность второго мужчины пока устанавливается. Следователи проводят проверку.
Днем ранее, 27 июля во Фрунзенском районе Ярославля на улице Ньютона начался пожар в квартире. Спасатели эвакуировали 10 человек.