В пожаре в Ярославской области погибли два человека. Названа предварительная причина

В Ярославской области два человека погибли в пожаре Источник: МЧС Ярославской области / Telegram

Два человека погибли в пожаре в Рыбинске Ярославской области. Трагедия произошла 28 июля около шести утра в одном из частных домов на Кривоколенном переулке.

Пожар тушили 16 спасателей с помощью пяти спецмашин. Из здания вынесли два газовых баллона. Огонь уничтожил дом на площади 40 квадратных метров, хозпостройка на 10 квадратных метров и деревянный забор. По информации ГУ МЧС по Ярославской области погибли двое мужчин.

По предварительной версии, причиной пожара стала непотушенная сигарета.

«Предварительная причина — тепловое воздействие тлеющего табачного изделия на сгораемые материалы. Очаг возгорания находился на кухне. Проводится проверка», — рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.

В ярославском СУ СКР рассказали, что одному из погибших было 59 лет. Личность второго мужчины пока устанавливается. Следователи проводят проверку.