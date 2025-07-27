«Мой дом соседний»: в Ярославле пожар охватил квартиру. Эвакуировали людей

27 июля в Ярославле во Фрунзенском районе в доме 61 на улице Ньютона произошло возгорание в квартире.
«Площадь возгорания 5 квадратов, эвакуировали 10 человек», — сообщили в МЧС по Ярославской области 76.RU.
На место пожарные выехали около четырех часов вечера. Как добавили в пресс-службе МЧС по области, пострадавших нет.
«Очевидцы говорят, что хозяева квартиры уехали и оставили что-то на плите», — передают в телеграм-канале «Жесть Ярославль».
По кадрам видно, что пожар начался на четвертом этаже. На месте работали пожарные, вокруг на происшествие собрались посмотреть люди. Судя по видео, на тушение приехало две пожарные машины. Сверху окна загоревшейся квартиры, полосой осталась черная копоть.
«Это мой соседний дом», — сообщил подписчик телеграм-канала «Жесть Ярославль» Борис.
Поздним вечером 25 июля в Дзержинском районе Ярославля начался пожар. В 23:20 спасателям поступило сообщение о загорании торговой точки. Тушить пожар выезжали 10 единиц техники и 32 спасателя МЧС. Полностью сбить пламя удалось лишь к 04:15.