Бабушки обнесли продуктовый магазин в Кирове — ограбление попало на видео. Новости 2 июля

Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте.

Путин обсудил с Макроном Украину и Ближний Восток

Президент России Владимир Путин впервые за три года пообщался с главой Франции Эммануэлем Макроном. Они провели телефонный разговор.

Лидеры стран обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Они сошлись во мнении, что урегулирование конфликта и кризиса вокруг иранской ядерной программы должно произойти исключительно дипломатическими средствами.

Также была затронута тема Украины. Владимир Путин напомнил, что текущий конфликт — это прямое следствие политики западных государств, которые на протяжении многих лет игнорировали интересы безопасности России, создавали на Украине антироссийский плацдарм, потворствовали нарушениям прав русскоязычных жителей, а теперь ведут линию на затягивание боевых действий, осуществляя подпитку киевского режима различными современными вооружениями.

Телефонный звонок президента Франции Эммануэля Макрона российскому лидеру Владимиру Путину говорит о попытке стран ЕС вновь стать участниками переговоров по иранской проблеме, пишет французская газета Le Parisien со ссылкой на источники.

В США произошел взрыв на заводе фейерверков

Мощный взрыв произошел на складе с фейерверками в округе Йоло в северной части американского штата Калифорния. Об этом сообщил офис шерифа округа в Facebook (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

«Мы настоятельно призываем каждого избегать этого района, чтобы пожарные и спасатели могли безопасно выполнять свою работу», — говорится в сообщении.

Момент взрыва на складе Источник: Kcra.com

На кадрах с места ЧП видно, как в воздух поднимается огромный столб дыма от взрыва. Метеорологическая служба CBS Sacramento отметила, что его высота составила от 3000 до 4500 метров. Жители района сообщили, что окна в их домах задрожали. Они слышали как минимум два отдельных взрыва.

Власти округа объявили обязательную эвакуацию в связи с происшествием. В ее зоне находится небольшой населенный пункт Мэдисон. Представители правоохранительных органов сообщили, что из-за пожара несколько улиц были перекрыты. Пожарная служба Калифорнии также направила в этот район бригаду для оказания помощи в тушении.

Сооснователю «Смысловых галлюцинаций» вынесли приговор

Сооснователя группы «Смысловые галлюцинации» Владимира Бурдина отправили в колонию общего режима на три года — такое решение принял суд сегодня, 2 июля.

Артиста обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью. По версии следствия, в ноябре прошлого года Бурдин ударил ножом своего знакомого, Алексея Кривокорытова во время вечеринки с друзьями. Музыканта задержали и отправили в СИЗО.

Артиста обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Сначала экс-участник «Смысловых галлюцинаций» признавал свою вину, однако в последний момент передумал и заявил, что оговорил себя по просьбе одного из свидетелей конфликта.

Он признался, что в тот роковой вечер был очень пьян и еле передвигался. Момент преступления Бурдин не помнит.

В Кремле раскрыли, что приблизит окончание СВО

Уменьшение или прекращение западных поставок оружия Украине приближает окончание конфликта. На это указал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя приостановку поставок Вашингтоном.

«Насколько мы понимаем, причиной этого решения были пустые склады, нехватка этих вооружений на складах. Но в любом случае чем меньше оружия поставляется Украине — тем ближе окончание специальной военной операции», — сказал представитель Кремля.

Также он прокомментировал прошедший телефонный разговор президента России Владимира Путина и лидера Франции Эммануэля Макрона. По словам Пескова, беседа дала хорошую возможность донести позиции сторон. При этом французский президент не подавал сигналов о готовности обсуждать условия мира на Украине с учетом новых реалий на земле. Лидеры стран не обсуждали возможность личной встречи. Российские власти считают телефонный формат достаточным для обмена позициям.

В то же время Песков затронул тему Азербайджана. Он подчеркнул, что Украина будет подливать масло в огонь в ситуации между Москвой и Баку. Россия никогда не угрожала и не угрожает Азербайджану и будет защищать законные интересы своих задержанных.

Россию ждет охлаждение экономики

После нескольких лет бурного роста российскую экономику ожидает неизбежное замедление. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе ЦБ.

«На мой взгляд, замедление экономики неизбежно после бурного роста предыдущих лет. Раньше, если посмотреть на историю, у нас практически не было циклического перегрева экономики. Он начинался в 2007 году и тогда был перекрыт глобальным кризисом. Мы впервые, пожалуй, проходим через период именно циклического перегрева с циклическим охлаждением», — сказала Набиуллина.

Она также коснулась темы инфляции. Банк России видит ее замедление и оно происходит быстрее, чем ожидалось. Пока инфляция выше целевого уровня в 4%.

Кроме того, она признала, что в текущих условиях сложно найти сбалансированное решение, позволяющее одновременно сдерживать инфляцию и не допустить перегрева или переохлаждения экономики.

Домашним животным закрывают вход на пляжи

Домашних животных нельзя будет приводить на пляжи в России с 1 сентября, исключение сделано для собак-поводырей. Соответствующий приказ подготовило МЧС.

Запрет приводить животных будет действовать только на территории пляжей. Просто на берегах водоемов их выгуливать можно, объяснил РИА Новости руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Решение объясняется «санитарно-эпидемиологическими требованиями и требованиями безопасности в местах массового посещения людьми». Животные попросту могут напугать купающихся, укусить или справить естественную нужду.

Стали известны имена россиян, задержанных в Азербайджане

В Азербайджане арестовали восемь россиян. Их подозревают в транзите наркотиков из Ирана и киберпреступлениях.

Среди россиян, которых заподозрили в транзите наркотиков, оказался 35-летний екатеринбуржец Александр Вайсеро. По словам его невесты, он приехал в Азербайджан в отпуск. Александр улетел в Баку в начале июня с другом из Узбекистана. Планировали отдохнуть несколько недель, в ближайшее время девушка должна была к ним присоединиться. Затем Вайсеро перестал выходить на связь. Позже выяснилось, что в доме, где они с другом снимали квартиру, была полиция.

Азербайджанские силовики показали, как задержали граждан России Источник: Report.az

Одним из фигурантов дела оказался и 41-летний сооснователь и CEO онлайн-химчистки Airo Антон Драчев родом из Архангельска. Его мать Антонина Драчева рассказала, что он был в Азербайджане по туристической путевке, с личным визитом, пишет 29.RU.

Третий задержанный — 38-летний Валерий Дулов из Архангельска. По данным Baza, он работал инженером-нефтяником на Ямале, затем занялся разработкой приложения для оценки запасов нефти. В 2013 году стал разработчиком в «Газпромнефти», позже переехал в Санкт-Петербург и продолжал работать в той же компании. В октябре 2022 года Дулов покинул Россию через границу с Казахстаном.

Все задержанные травмированы Источник: Baza / Telegram

Среди восьмерки оказался и 30-летний Дмитрий Безуглый. На его сайте указано, что он руководил командой фронтенда в рекламном отделе VK, разрабатывал интерфейсы в «Яндексе» и во «ВКонтакте». Его знакомые сказали «Фонтанке», что в последнее время он жил в Баку, а до этого — в Дубае.

Еще одним задержанным СМИ называют 22-летнего Дмитрия Федорова из Санкт-Петербурга. Он учился в СПбГАСУ. Как пишет Baza, Федоров приехал в Баку несколько месяцев назад. Изданию его отчим подтвердил задержание молодого человека.

Седьмой задержанный россиянин — Сергей Софронов. Ему 23 года. Он из Череповца. Его личность Telegram-каналу Baza подтвердила мать. Софронов переехал в Казахстан, а затем в Азербайджан осенью 2022 года. До этого, по данным Baza, он работал программистом и дизайнером, учился в Балтийском федеральном университете имени Канта в Калининграде.

Подробнее о причинах задержания и обострении отношений между Россией и Азербайджаном рассказали в материале.

В Суэцком заливе затонула буровая установка

Морская буровая установка затонула в Суэцком заливе. Об этом сообщила пресс-служба Министерства нефти и минеральных ресурсов Египта в Facebook (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

В момент ЧП на вышке находился 31 человек. Четверо погибли, шесть считаются пропавшими без вести, сообщает египетская газета Al Masry Al Youm. По информации издания, инцидент произошел в тот момент, когда платформу буксировали три судна. Установку должны были отправить для работы в районе Хургады.

Ребенка затянул досмотровый аппарат на Московском вокзале

Накануне в Санкт-Петербурге 4-летний ребенок первым проходил через рамки в здание Московского вокзала. Как сообщили в ГСУ СК по Петербургу 2 июля, мальчик по недосмотру родителей засунул кисть в аппарат сканирования и ее затянуло в движущийся механизм.

Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура

С травмой руки ребенка доставили в больницу. Следственный отдел по Центральному району выясняет все обстоятельства случившегося в рамках доследственной проверки. По ее результатам примут процессуальное решение.

Пенсионерки в Кирове обнесли продуктовый магазин

В Кирове разыскивают пенсионерок, которые вынесли несколько бутылок водки из продуктового магазина. Момент кражи попал на видео.

Пенсионерки действовали группой Источник: Baza / Telegram