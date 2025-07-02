Пожар и срочная эвакуация: в США произошел мощный взрыв на складе с фейерверками — кадры

После взрыва начался пожар Источник: Cbsnews.com

Мощный взрыв произошел на складе с фейерверками в округе Йоло в северной части американского штата Калифорния. Об этом сообщил офис шерифа округа в Facebook (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

«Как многие из вас, возможно, слышали, сегодня произошел значительный взрыв в районе Эспарто и Мэдисона… Склад, где хранились фейерверки, взорвался и продолжает активно гореть. Мы настоятельно призываем каждого избегать этого района, чтобы пожарные и спасатели могли безопасно выполнять свою работу», — говорится в сообщении.

Момент взрыва на складе Источник: Kcra.com

Власти округа объявили обязательную эвакуацию в связи с происшествием. В ее зоне находится небольшой населенный пункт Мэдисон. Представители правоохранительных органов сообщили, что из-за пожара несколько улиц были перекрыты. Пожарная служба Калифорнии также направила в этот район бригаду для оказания помощи в тушении.

После взрыва в небе заметили огромный столб дыма Источник: Cbsnews.com