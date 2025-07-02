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Происшествия Пожар и срочная эвакуация: в США произошел мощный взрыв на складе с фейерверками — кадры

Пожар и срочная эвакуация: в США произошел мощный взрыв на складе с фейерверками — кадры

Местные жители почувствовали толчки

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1 комментарий
После взрыва начался пожар | Источник: Cbsnews.comПосле взрыва начался пожар | Источник: Cbsnews.com

После взрыва начался пожар

Источник:

Cbsnews.com

Мощный взрыв произошел на складе с фейерверками в округе Йоло в северной части американского штата Калифорния. Об этом сообщил офис шерифа округа в Facebook (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

«Как многие из вас, возможно, слышали, сегодня произошел значительный взрыв в районе Эспарто и Мэдисона… Склад, где хранились фейерверки, взорвался и продолжает активно гореть. Мы настоятельно призываем каждого избегать этого района, чтобы пожарные и спасатели могли безопасно выполнять свою работу», — говорится в сообщении. 

Момент взрыва на складе

Источник:

Kcra.com

Власти округа объявили обязательную эвакуацию в связи с происшествием. В ее зоне находится небольшой населенный пункт Мэдисон. Представители правоохранительных органов сообщили, что из-за пожара несколько улиц были перекрыты. Пожарная служба Калифорнии также направила в этот район бригаду для оказания помощи в тушении. 

После взрыва в небе заметили огромный столб дыма | Источник: Cbsnews.com После взрыва в небе заметили огромный столб дыма | Источник: Cbsnews.com

После взрыва в небе заметили огромный столб дыма

Источник:

Cbsnews.com

На кадрах с места ЧП видно, как в воздух поднимается огромный столб дыма от взрыва. Метеорологическая служба CBS Sacramento отметила, что его высота составила от 3000 до 4500 метров. Жители района сообщили, что окна в их домах задрожали. Они слышали как минимум два отдельных взрыва. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Взрыв Склад Фейерверк Эвакуация США
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Комментарии
1
Гость
1 час
теперь и у них мания величия, стабильность и несменяемость
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