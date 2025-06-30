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После инцидента с перевернувшимся катером в Ярославле начали проверку. Видео

В происшествии пострадал ребенок

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3 комментария
Катер с людьми перевернулся на Которосли в Ярославле | Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / T.meКатер с людьми перевернулся на Которосли в Ярославле | Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / T.me

Катер с людьми перевернулся на Которосли в Ярославле

Источник:

Северо-Западная транспортная прокуратура / T.me

После инцидента с перевернувшимся катером на Которосли в Ярославле 28 июня Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку. Надзорное ведомство проверяет соблюдение норм безопасности при эксплуатации маломерных судов.

«Обстоятельства устанавливаются», — сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Как ранее сообщили в Ярославском обществе спасения на водах, во время тренировки спортсменов по вейксерфингу мимо на большой скорости прошел катер, который не справился с управлением и перевернулся. Катер перевернулся в районе Толбухинского моста. Пассажиры судна, в том числе ребенок, оказались в воде.

Вейксерф — разновидность катания за катером-буксировщиком, имитация серфинга.

Утонувшего ребенка откачали спасатели

Источник:

ЯРОО «Ярославское общество спасания на водах» / Vk.com

Пострадавших спасли участники тренировки по вейксерфингу — члены Ярославского общества спасания на водах. Именно они первыми пришли на помощь: достали людей из воды и помогли вернуться на берег. Маленький пассажир катера оказался без сознания. Его откачали спасатели.

Ход проверки контролируется Северо-Западной транспортной прокуратурой. По ее итогам будет дана правовая оценка действиям капитана судна и других участников инцидента.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
ЧП на воде Катер перевернулся
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Комментарии
3
Гость
54 минуты
Не надо носиться по небольшим рекам, как сумасшедшие.
Гость
35 минут
Вот 100% разрешение на управление катером липовое. Умом тоже не наделен управлявший.
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