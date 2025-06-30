После инцидента с перевернувшимся катером в Ярославле начали проверку. Видео

Катер с людьми перевернулся на Которосли в Ярославле Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / T.me

После инцидента с перевернувшимся катером на Которосли в Ярославле 28 июня Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку. Надзорное ведомство проверяет соблюдение норм безопасности при эксплуатации маломерных судов.

«Обстоятельства устанавливаются», — сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Как ранее сообщили в Ярославском обществе спасения на водах, во время тренировки спортсменов по вейксерфингу мимо на большой скорости прошел катер, который не справился с управлением и перевернулся. Катер перевернулся в районе Толбухинского моста. Пассажиры судна, в том числе ребенок, оказались в воде.

Вейксерф — разновидность катания за катером-буксировщиком, имитация серфинга.

Утонувшего ребенка откачали спасатели Источник: ЯРОО «Ярославское общество спасания на водах» / Vk.com

Пострадавших спасли участники тренировки по вейксерфингу — члены Ярославского общества спасания на водах. Именно они первыми пришли на помощь: достали людей из воды и помогли вернуться на берег. Маленький пассажир катера оказался без сознания. Его откачали спасатели.