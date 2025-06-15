Одна из крупнейших авиакатастроф, ракетные удары и тысячи застрявших туристов: итоги недели

Проблемы коснулись прямых и стыковочных рейсов Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











Ежедневно в России и мире происходит множество событий. Знать обо всех просто невозможно. Для удобства читателей каждое воскресенье мы собираем в одном материале главное, что произошло за неделю.

В Индии произошла авиакатастрофа

Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India разбился после взлета в районе аэропорта Ахмадабада на западе Индии (штат Гуджарат). Судно выполняло рейс AI171 из Ахмадабада в Лондон.

На борту в момент крушения находились 242 человека, включая двух младенцев.

Момент крушения попал на видео Источник: Flight Emergency / X

Чудом выжил один человек. Его зовут Вишвашкумар Рамеш, ему 40 лет. Он отделался легкими травмами и после аварии сам встал на ноги. Мужчина рассказал, что сразу после взлета самолет начал снижаться и внезапно раскололся на две части. Рамеш пришел в себя посреди обломков.

Последствия на земле оказались разрушительными Источник: ANI / X











Лайнер рухнул в жилом районе прямиком на общежитие для врачей. По предварительным данным, причиной крушения стало столкновение с птицами.

В Турции нашли новый вид опасного клеща

Новый вид клеща обнаружили в Турции. Насекомое может переносить свыше 30 возбудителей болезней.

Клещ Haemaphysalis longicornis, предположительно, восточно-азиатского происхождения известен тем, что переносит опасные заболевания, поражающие домашний скот.

Профессор биологии Адем Кескин предупредил, что насекомое может быть потенциально опасным для человека. Ученые продолжают отслеживать его популяцию, опасаясь распространения, в том числе в Россию.

Нападение на школу в Австрии

В федеральной гимназии-школе в австрийском городе Грац произошла стрельба. В полиции сообщили, что погибли десять человек, включая нападавшего. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, многих госпитализировали в экстренном порядке.

Один из свидетелей рассказал, что слышал 20 выстрелов в школе. Предположительно, стрелявший открыл огонь в двух классах, как сообщает Kronen Zeitung.

Пострадавших во время стрельбы экстренно увозят на машинах скорой помощи Источник: Kronen Zeitung

Спасательная операция началась в 10:00 по местному времени. В ней были задействованы специальное подразделение «Кобра» и вертолет.

В ходе обыска в здании школы в туалете нашли тело предполагаемого преступника. Подросток был учеником этой школы.

Местные СМИ сообщают, что причиной стрельбы могла стать месть — стрелявший «считал себя жертвой издевательств».

В связи со стрельбой в Граце в Австрии объявили трехдневный национальный траур

В Дубае загорелся гигантский небоскреб

В Дубае в одном из самых высоких небоскребов, Tiger Tower, случился пожар. Огонь охватил 67-й этаж и распространился зданию.

На кадрах с места происшествия видно, как над зданием высотой 280 метров образовался «огненный лифт», а также густой дым, который окутал небоскреб.

Тысячи людей эвакуировали Источник: The National

Спасатели шесть часов тушили огонь. Как пишет The National, всего пришлось эвакуировать порядка 4000 человек из 74 квартир. К счастью, никто из жителей не пострадал.

Мэра Красноярска задержали

В Красноярске задержали мэра города Владислава Логинова. По данным Следственного комитета России, с 2018 по 2024 год Логинов, будучи сначала первым замом, а затем мэром, получил взятку от гендиректора коммерческой организации в размере свыше 180 миллионов рублей в виде денег и оплаты строительства бани на его земельном участке.

Взятка предназначалась за победу в конкурсах на ремонт дорог в Красноярске. Ему предъявлено обвинение. Место главы города занял его первый заместитель Алексей Шувалов.

Подробнее о мэре и причинах его задержания можно почитать в отдельном материале.

Россия и Украина приступили к исполнению мирных соглашений

На переговорах в Стамбуле 2 июня российская делегация предложила передать Украине 6000 тел, также стороны договорились обменяться пленными моложе 25 лет и тяжело раненными. Соглашения едва не оказались на грани срыва.

7 июня Россия привезла на границу рефрижераторы с телами погибших военных ВСУ, но Украина неожиданно перенесла обмен. Глава российской переговорной делегации призвал их одуматься и похоронить военнослужащих.

Рефрежираторы несколько дней ждали на границе Источник: ТАСС / Telegram

Украина прибыла на место только 11 числа и благополучно забрала погибших. После этого РФ передала еще три партии тел.

Обмен пленными шел по графику. Первая группа российских военнослужащих вернулась на родину 9 июня. Второй этап обмена прошел 10 июня. Третий этап состоялся 12 июня, а четвертый — 14 июня. Военных привезли в Белоруссию, после этого они отправятся в Россию.

Путин анонсировал изменения в устройстве армии

Президент России Владимир Путин заявил о появлении нового рода войск. Об этом он сообщил на совещании по госпрограмме вооружения на 2027–2036 годы.

Новыми для страны станут войска беспилотных систем. Путин поручил обеспечить их максимально быстрое и качественное развертывание и развитие.

«Мне кажется, что мы накопили хороший опыт, для того чтобы создать этот род войск. Речь о подготовке кадров, о производстве, поставках современных аппаратов, способных усилить боевые возможности наших войск», — объяснил президент.

Помимо этого продолжат развивать и космические войска. Также особое место в госпрограмме займут цифровые технологии и искусственный интеллект.

Трампа в день рождения ждал разговор с Путиным и самые масштабные протесты

Президенту США Дональду Трампу исполнилось 79 лет 14 июня. В этот день в разных городах Штатов прошли протесты несогласных с нынешней политикой властей. Американцы назвали эту акцию «Нет королям».

В Лос-Анджелесе митингующих начала разгонять полиция с помощью слезоточивого газа и светошумовых гранат. Не смотря на сопротивление люди отказывались уходить.

Протесты стали продолжением беспорядков из-за миграционных рейдов Источник: AP Photo / Yuki Iwamura











В Сан-Антонио, штат Техас, полиция перекрыла улицы вокруг сквера «Парк Трэвис», где проходит акция. Протестующие двинулись маршем через город. Участники несут транспаранты и кричат: «Дональд Трамп должен уйти».

Эти протесты стали продолжением недавних беспорядков из-за миграционной политики Трампа. С 6 июня в США проходили миграционные рейды, в ходе которых искали людей, находящихся на территории Америки незаконно. После этого в Лос-Анджелесе начался хаос. Недовольные граждане перекрывали дороги, резали шины автомобилей и поджигали мусорные баки. Также митинги проходили в других городах.

Полиция разгоняла митингующих Источник: РИА Новости / Telegram

Также в свой день рождения Трамп решил позвонить президенту России Владимиру Путину. Главной темой стала внешняя политика. Главы обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке. Правда взгляды лидеров стран не сошлись. Штаты поддерживают Израиль, в то время как Россия встала на сторону Ирана.

Обострение между Израилем и Ираном

Израиль начал атаковать Иран в ночь на 13 июня. Атаки Израиля, по заверению властей, были направлены на предотвращение создания Тегераном ядерного оружия. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран находился в «неделях от точки невозврата» в ядерной программе, что оправдало операцию.

Момент иранского удара по израильскому Ришон ле-Ционе и его последствия Источник: IRNA











Разрушения после ответных атак Ирана на Тель-Авив Источник: IRNA











В ответ Тегеран начал использовать ракеты и беспилотники. Взаимные атаки продолжаются по сей день, что привело к серьезным разрушениям на земле.

В итоге несколько человек погибли, среди них есть дети. Сотни людей пострадали, десятки числятся без вести пропавшими.

Жилой дом на грани обрушения Источник: Ohad Zwigenberg / AP











Иран заявил, что прекратит атаки, если против него прекратят агрессию. Минэкономразвития РФ рекомендовало туроператорам приостановить продажу туров в Израиль и Иран.

Тысячи российских туристов застряли в ОАЭ

Около двух тысяч российских туристов не могут вылететь из ОАЭ в РФ после закрытия неба над Ираном. Такие данные привела Ассоциация туроператоров России (АТОР).

На отмененные или задержанные рейсы не попадают как те туристы, у кого планово закончился отдых в самих Эмиратах, так и те, кто прилетел в ОАЭ на пути домой, а их второй стыковочный рейс отменили или перенесли.

Авиакомпании восстанавливают расписание рейсов в Россию, добавили в АТОР. Ожидающие вылета туристы находятся в отелях ОАЭ.

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