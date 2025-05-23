Под Воронежем мужчина открыл стрельбу по людям. Он начал стрелять посреди вокзала

Стрелка разыскивают правоохранители Источник: Подслушано. Россошь / T.me











В Россоши Воронежской области мужчина открыл стрельбу на железнодорожном вокзале. Видео произошедшего опубликовали в сообществе во «ВКонтакте» «Подслушано. Россошь».

Источник: Подслушано. Россошь / T.me

По данным ТАСС, один человек ранен — его состояние крайне тяжелое.

«Незнакомец в черном начал стрелять около 17:00 часов. Он стоял у входа в магазин, затем достал пистолет и начал палить по всем, кого видит», — пишет телеграм-канал BAZA.

По их информации, раненый получил пулю в грудь. Стрелок мог сбежать, его разыскивают. Предварительно, это 39-летний судимый мужчина.

Что сподвигло его начать стрельбу, пока неизвестно. На записи инцидента видно, что мужчина достал пистолет и выстрелил сначала в сторону одного парня, а потом — в сторону нескольких людей. Всё случилось вечером на вокзале на площади Танкистов.