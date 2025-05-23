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Происшествия Под Воронежем мужчина открыл стрельбу по людям. Он начал стрелять посреди вокзала

Под Воронежем мужчина открыл стрельбу по людям. Он начал стрелять посреди вокзала

Один человек тяжело ранен

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4 комментария
Стрелка разыскивают правоохранители | Источник: Подслушано. Россошь / T.meСтрелка разыскивают правоохранители | Источник: Подслушано. Россошь / T.me

Стрелка разыскивают правоохранители

Источник:

Подслушано. Россошь / T.me

В Россоши Воронежской области мужчина открыл стрельбу на железнодорожном вокзале. Видео произошедшего опубликовали в сообществе во «ВКонтакте» «Подслушано. Россошь».

Источник:

Подслушано. Россошь / T.me

По данным ТАСС, один человек ранен — его состояние крайне тяжелое.

«Незнакомец в черном начал стрелять около 17:00 часов. Он стоял у входа в магазин, затем достал пистолет и начал палить по всем, кого видит», — пишет телеграм-канал BAZA.

По их информации, раненый получил пулю в грудь. Стрелок мог сбежать, его разыскивают. Предварительно, это 39-летний судимый мужчина.

Что сподвигло его начать стрельбу, пока неизвестно. На записи инцидента видно, что мужчина достал пистолет и выстрелил сначала в сторону одного парня, а потом — в сторону нескольких людей. Всё случилось вечером на вокзале на площади Танкистов.

Наши коллеги из Voronezh1.ru обратились в региональное управление МВД за информацией. Там им пока не прокомментировали ЧП.

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Россошь Стрельба Пистолет МВД
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Комментарии
4
Гость
4 часа
Не ходи к бабке. Очередной завербованный спецслужбами Украины. Уголовный мир тесно связан с нашей несистемной оппозицией. Где СБУ правит бал.
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