«Как громко»: в Ярославле загорелся двухэтажный дом. Видео

Очевидцы сняли происходящее на видео. Вокруг горящего дома столпились суетящиеся зеваки. Огонь охватил большую часть первого этажа. Высокие языки пламени видно сквозь разбитые окна. На место уже приехали спасатели МЧС. На кадрах видно спецтехнику и пожарных.

Как пояснили корреспонденту 76.RU в ГУ МЧС по Ярославской области, в здании никто не живет. Дом заброшенный, он горит не в первый раз. А потому, внутри не было людей.