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Происшествия «Как громко»: в Ярославле загорелся двухэтажный дом. Видео

«Как громко»: в Ярославле загорелся двухэтажный дом. Видео

На место выехали спасатели

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7 комментариев
Дом в Ярославле загорелся вечером | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / TelegramДом в Ярославле загорелся вечером | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Дом в Ярославле загорелся вечером

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Вечером 22 мая во Фрунзенском районе Ярославля начался пожар. Пламя охватило двухэтажный деревянный дом на Шпальной улице, 30.

«Как громко горит», — написали в телеграм-канале «Подслушано в Ярославле! (18+)».

Очевидцы сняли происходящее на видео. Вокруг горящего дома столпились суетящиеся зеваки. Огонь охватил большую часть первого этажа. Высокие языки пламени видно сквозь разбитые окна. На место уже приехали спасатели МЧС. На кадрах видно спецтехнику и пожарных.

Вверх валят клубы дыма

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Как пояснили корреспонденту 76.RU в ГУ МЧС по Ярославской области, в здании никто не живет. Дом заброшенный, он горит не в первый раз. А потому, внутри не было людей.

«Пострадавших нет», — уточнили ярославские спасатели.

Пожарные продолжают тушить пламя. Ярославцы заметили, что клубы дыма видно издалека.

Ранее пожар произошел в Заволжском районе города. Как оказалось, там загорелся мусор.

ПО ТЕМЕ
Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Пожар МЧС Заброшенный дом
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Комментарии
7
Гость
22 мая, 22:12
кому то нужна земля под застройку нового дома
Гость
18 часов
Случайность ? Не думаю
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