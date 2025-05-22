«Как громко»: в Ярославле загорелся двухэтажный дом. Видео

Вечером 22 мая во Фрунзенском районе Ярославля начался пожар. Пламя охватило двухэтажный деревянный дом на Шпальной улице, 30.
«Как громко горит», — написали в телеграм-канале «Подслушано в Ярославле! (18+)».
Очевидцы сняли происходящее на видео. Вокруг горящего дома столпились суетящиеся зеваки. Огонь охватил большую часть первого этажа. Высокие языки пламени видно сквозь разбитые окна. На место уже приехали спасатели МЧС. На кадрах видно спецтехнику и пожарных.
Как пояснили корреспонденту 76.RU в ГУ МЧС по Ярославской области, в здании никто не живет. Дом заброшенный, он горит не в первый раз. А потому, внутри не было людей.
«Пострадавших нет», — уточнили ярославские спасатели.
Пожарные продолжают тушить пламя. Ярославцы заметили, что клубы дыма видно издалека.
Ранее пожар произошел в Заволжском районе города. Как оказалось, там загорелся мусор.