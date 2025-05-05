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Происшествия Туристка погибла в Дагестане Управлял катером незаконно? Следователи озвучили подробности гибели ярославской туристки в Дагестане

Управлял катером незаконно? Следователи озвучили подробности гибели ярославской туристки в Дагестане

По делу проходят двое мужчин

3 059
18 комментариев
Судоводителя катера отправили под домашний арест после трагедии на реке в Дагестане | Источник: Прокуратура Республики Дагестан / Telegram, Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России / TelegramСудоводителя катера отправили под домашний арест после трагедии на реке в Дагестане | Источник: Прокуратура Республики Дагестан / Telegram, Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России / Telegram

Судоводителя катера отправили под домашний арест после трагедии на реке в Дагестане

Источник:

Прокуратура Республики Дагестан / Telegram, Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России / Telegram

В Республике Дагестан озвучили новые подробности гибели ярославской туристки. Как сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте, по делу проходят двое — индивидуальный предприниматель, организовавший водную экскурсию, и судоводитель.

«Предприниматель организовал коммерческие услуги по перевозке водным транспортом и, будучи заведомо осведомленным об отсутствии у нанятого гражданина диплома судоводителя маломерного судна, используемого в коммерческих целях, а также соответствующих навыков судовождения, организовал водную прогулку. В результате судоводитель, незаконно управляя маломерным судном, <…> нарушив скоростной режим и опасно маневрируя, допустил столкновение со скалистым берегом», — сообщили в следственном управлении на транспорте.

30 апреля судоводителя отправили на месяц под домашний арест. 3 мая собственника крестьянско-фермерского хозяйства «Сулак» отправили под арест на месяц. По месту жительства и месту оказания услуг предпринимателя прошли обыски.

Напомним, трагедия произошла 28 апреля на реке Сулак в каньоне в Дагестане. Как сообщали в дагестанском управлении МЧС, во время водной прогулки катер с туристами столкнулся со скалой и перевернулся. Семь человек получили травмы, 32-летняя туристка из Рыбинска скончалась на месте. Точная причина смерти ярославны на данный момент устанавливается.

После ЧП на реке было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.

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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Дагестан Погибла туристка ЧП на воде Катер Следователи Рыбинск
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Комментарии
18
Гость
5 мая, 14:59
"Предприниматель организовал коммерческие услуги по перевозке водным транспортом и, будучи заведомо осведомленным об отсутствии у нанятого гражданина диплома судоводителя маломерного судна". А кого они там есть? Там все так водят. Удивляют туристы, добровольно доверяющие им свою жизнь.
Гость
5 мая, 14:57
А могло бы и больше жертв быть. А под домашний арест. Но, вероятнее всего, отделаются легким испугом причастные.
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