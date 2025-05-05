Управлял катером незаконно? Следователи озвучили подробности гибели ярославской туристки в Дагестане

Судоводителя катера отправили под домашний арест после трагедии на реке в Дагестане Источник: Прокуратура Республики Дагестан / Telegram, Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России / Telegram











В Республике Дагестан озвучили новые подробности гибели ярославской туристки. Как сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте, по делу проходят двое — индивидуальный предприниматель, организовавший водную экскурсию, и судоводитель.

«Предприниматель организовал коммерческие услуги по перевозке водным транспортом и, будучи заведомо осведомленным об отсутствии у нанятого гражданина диплома судоводителя маломерного судна, используемого в коммерческих целях, а также соответствующих навыков судовождения, организовал водную прогулку. В результате судоводитель, незаконно управляя маломерным судном, <…> нарушив скоростной режим и опасно маневрируя, допустил столкновение со скалистым берегом», — сообщили в следственном управлении на транспорте.

30 апреля судоводителя отправили на месяц под домашний арест. 3 мая собственника крестьянско-фермерского хозяйства «Сулак» отправили под арест на месяц. По месту жительства и месту оказания услуг предпринимателя прошли обыски.

Напомним, трагедия произошла 28 апреля на реке Сулак в каньоне в Дагестане. Как сообщали в дагестанском управлении МЧС, во время водной прогулки катер с туристами столкнулся со скалой и перевернулся. Семь человек получили травмы, 32-летняя туристка из Рыбинска скончалась на месте. Точная причина смерти ярославны на данный момент устанавливается.