В Ярославле на предприятии по переработке металла погиб 38-летний рабочий

38-летний рабочий погиб на предприятии по переработке металла Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram











10 апреля на предприятии по переработке металла в Ярославле погиб 38-летний рабочий. О случившемся сообщили в региональном Следственном комитете. Всё произошло утром во Фрунзенском районе.

Погибший работал машинистом спецтехники в организации, занимающейся скупкой и продажей черных и цветных металлов на Тормозном шоссе. По данным следствия, одежда рабочего попала в перегружатель.

«В связи с работающим двигателем и, как следствие, карданным валом, одежда мужчины попала на работающие детали автомобиля. В результате полученных повреждений мужчина скончался на месте», — уточнили в пресс-службе СУ СК по Ярославской области.

Следователями возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По части 2 статьи 143 УК РФ могут грозить принудительные работы до четырех лет либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Изымается техническая и иная документация, отражающая порядок эксплуатации специальной техники и соблюдение правил безопасности при проведении работ», — добавили в Следственном комитете.

Ход и результаты расследования поставлены на контроль прокуратурой Фрунзенского района.