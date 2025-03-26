«Верните мне моего сына». Репортаж из села, где толпа подростков довела до суицида 14-летнего школьника, а власти назвали это фейком

Убитая горем мать не может поверить, что ее сына больше нет Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Село Садовое Республики Калмыкия, которое находится в 100 километрах от Волгограда, сотрясает одна трагедия за другой. Сначала толпа подростков унизила и жестоко избила 14-летнего школьника, снимая всё это на видео, которое на следующий день оказалось в социальных сетях. Мальчик не выдержал и покончил с собой, когда дома никого не было. Через несколько дней нашли мертвым и одного из очевидцев унижения подростка. Что думают об этих двух связанных между собой трагедиях местные жители, учителя и местные власти, которые почему-то решили назвать травлю подростка фейком, — в репортаже V1.RU.

Источник: Городские медиа

«Зачем они это сделали с ним, с моим сыном?»

Село Садовое находится в Сарпинском районе в Республике Калмыкия, всего в 100 километрах от Волгограда. Оно совершенно не похоже на деревенскую глушь. Несколько школ, гипермаркетов, детские и спортивные площадки, библиотека, оживленный центр… И практически каждый в селе уже несколько дней подряд обсуждает жуткую трагедию в семье Елынко.

Село Садовое находится всего в 100 километрах от Волгограда Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Светлана Елынко вместе с шестилетней дочкой и 14-летним сыном жили на тихой спокойной улице Калинина в небольшом частном доме. У двора мы встретились со знакомой Светланы. Женщина пришла сказать ей: администрация Сарпинского района назвала травлю ее ребенка фейком.

— Это что такое? Представляете? Они жирными буквами у себя написали «фейк». Я молчать не буду. Мы сейчас промолчим, а завтра моего ребенка убьют… Это что такое вообще? Ни Бога, ни черта не боятся, — говорит женщина.

Трагедия с подростком произошла в одном из дворов на улице Калинина Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Мальчик совершил суицид, когда дома никого не было Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











В доме в небольшой комнате в углу стоит стол с иконами, свечами и фотографией мальчика. Рядом — горшок с ярко-розовым цветком, который он подарил маме на 8 Марта, за два дня до того, как его не стало. Светлана вспоминает тот праздничный день, когда она с детьми была дома и ничего не предвещало беды.

— 8 марта мы проснулись утром с детьми. Я как раз получила зарплату. Пошли в центр, сняли деньги, купили Артемке вещи: кроссовки, брюки, кофту… А он купил цветы мне, девушке своей и ее маме. Три букета, тюльпаны… — рассказывает женщина. — Пришли домой. Артем говорит: «Мам, вечером девочка хочет прийти в гости, можно?» Я говорю: «Если родители ей разрешают, то пусть приходит». В этот вечер ко мне пришла соседка со своим сыном, другом Артема. Мы пообщались, попили кофе. Дети играли в комнате. Я легла спать. Слышала во сне, как будто кто-то стучал… А что произошло дальше, я не знаю.

Родные мальчика уверены: Артема довели до самоубийства Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











В ту ночь с 8 на 9 марта к Артему, который в этот момент был дома с другом и подругой, пришла толпа подростков. По словам адвоката семьи, они перелезли через забор, зашли в дом, вытащили мальчика на улицу и у забора начали унижать его: ударили по лицу, повалили на землю… Затем они же еще и помочились на мальчика. Всё это снимали на видео, которое на следующий день разлетелось по социальным сетям. И, судя по этому страшному видео, поводом для издевательств над Артемом стал приход к нему в гости девочки.

Источник: Русская община Волгоград / Telegram

— Кем ты себя считаешь? Ты ответственность брал на себя за то, что ты девочку взял погулять на ночевку? — заявляет самый активный из обидчиков Артема.

— Нет, — коротко отвечает жертва хулиганов.

— А что ты ***?! Ее мама, папа, сестра ищут. Ты почему не сказал? — продолжает всё тот же обидчик.

— Ахмат — сила! — кричит кто-то в окружившей Артема толпе, улыбаясь приятелю.

— Ты что меня ***? — вновь произносит этот «советчик». — Что ты, терпила, стоишь? Слова сказать не можешь. Кто хочет? Это не беспредел. По роже не бей только, — обращается он к нападающему. — Завали, запинай, захаркай. Не, не харкай.

— Очнись, ***!

— Удалить? Удалить?

— Да.

— Удаляю, — завершает ролик оператор.

Светлана признается: сын был безобидным, спокойным мальчиком, который никогда ей не рассказывал о проблемах в школе Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Как рассказала сестра Артема Яна, конфликт начался из-за девочки, которая пришла к ним в гости, не предупредив об этом свою маму.

— Девочка надурила свою маму, сказала, что она идет к подружке с ночевкой, а сама пришла к Артему. Об этом узнали мальчики и ее старшая сестра. Парень старшей сестры приказал мальчикам обхаркать и облевать Артема. Они слушали его указания по телефону и делали то, что он скажет, — говорит девушка.

«Света, беги домой. У тебя сын умер»

На следующий день, утром 9 марта, Светлана собиралась на работу. Как обычно, она подошла к сыну сказать, что уходит. Тогда, со слов женщины, она не заметила, что с сыном было что-то не так.

— На теле не было никаких синяков, царапин, ссадин. Он не подавал вида… 10 марта я тоже была на работе, сын пошел в школу. Я ему позвонила, спросила: «Всё нормально у тебя?» Он говорит: «Да», — рассказывает женщина.

Я бросила все дела, приезжаю домой, захожу во двор, а он уже лежал на земле… Холодный… Светлана Елынко мама погибшего мальчика

Когда Светлана прибежала домой, сын уже лежал на земле Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











В этот же вечер, когда Светлана была в гостях у брата, ей позвонила соседка и сказала, что ее сын умер. Когда женщина приехала домой, мальчик лежал уже на земле.

— Вечером, когда я была у брата, мне звонит соседка и говорит: «Ты где? Беги домой, твой сын мертвый». Я бросила все дела, приезжаю домой, захожу во двор, а он уже лежал на земле… Холодный… Мне даже дотронуться до него не разрешили, — говорит женщина. — До этого у Артемки и его друга разговор был. Как говорил друг, сын ему рассказывал: «Я, наверное, не выдержу». Это ведь было позором для него… В школе это видео, похоже, все посмотрели и пустили слухи про него. Назвали его «форшмак». Друг звонил ему, а он трубку не брал. Пришел к нам, дверь входная была открыта. И увидел его…

Комната Артема заметно опустела… Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Этот цветок мальчик подарил маме за несколько дней до трагедии — на 8 Марта Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











О том, что Артема унижали сверстники, мама мальчика и его родные узнали только после случившегося, когда видео разлетелось по чатам и социальным сетям. Женщина признается, что так и не смогла досмотреть этот ролик до конца.

— Он мне ничего не рассказывал, сразу говорю. Что у него происходило в школе, что за школой… Говорил, что всё нормально, всё хорошо. Он был очень улыбчивым, жизнерадостным. По виду нельзя было сказать, что ему грустно, больно, страшно. Видно, он всё внутри себя держал. Может, его пугали, что, если маме расскажешь, в следующий раз мы тебя за школой убьем, — говорит женщина. — Я только видела начало этого видео… Дальше не стала это смотреть, потому что у меня сердце кровью обливается. Просто… Беззащитный мальчик. Разве так можно было издеваться над ним? У меня одна дочка маленькая осталась. А сына нет. Люди ходят, живут… А сына мне никто не вернет.

Светлана хочет добиться максимального наказания для подростков за смерть ее сына Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Родные погибшего Артема рассказывают, что он был добрым, жизнерадостным подростком. Любил встречаться с друзьями в гараже, слушать музыку. В комнате до сих пор лежат его вещи, учебники, компьютерный стол и фотография из начальной школы — улыбчивого мальчика в парадной форме.

— Он был хорошим. Никогда никого не обижал. Катал девчат на улице на велосипеде, дружил… Помогал мне, — рассказывает Светлана. — Растила и воспитывала я его одна. Как могла… Да, мы неполная семья среднего достатка. Но мои дети были обуты, одеты, сыты. И ночью они были дома, а не шлялись по чужим дворам.

Перелезли через забор, ворвались в наш дом, вытащили сына и избили. Он не смог с ними драться, потому что их было много. А он один… Светлана Елынко мама погибшего мальчика

«Я ничего не боюсь, кроме Аллаха». Что известно о банде подростков?

О случившейся с подростком трагедии сегодня говорят буквально все жители Садового. Шокированные жестоким роликом и его последствиями люди требуют одного — привлечь обидчиков к уголовной ответственности. По их словам, эта группа подростков и раньше терроризировала небольшое село, но почему-то им всё сходило с рук.

— Два года назад был случай: эти подростки моего сына 10-летнего чуть не забили. Повезло, что он успел забежать к соседке, — рассказывает женщина. — Она мне звонит и говорит: «Быстрее сюда, эта компашка здесь». Их пять человек было, но я двоих запомнила. Я приехала туда с бывшим мужем. Муж зашел и говорит сыну, чтобы шел домой. А эти говорят ему: «А что вы ему так говорите?» Муж ответил: «Он мой сын». «А, да? Всё, мы тогда будем за него голову рвать». Получается, что, если у ребенка есть защита, они не лезут к нему. Если нет защиты, можно такие вещи делать. Старший брат одного из них угонял машину, и всё сошло с рук. И в магазины они залезали, и в парикмахерские — всё сходило с рук.

Местные жители признают, что банда подростков давно не дает им покоя Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Журналисты V1.RU пообщались с одной из бывших учениц школы, где учился Артем. Как рассказала девушка, о семье Артема и его обидчиков она знает не понаслышке. По ее словам, унижения и издевательства от них в поселке давно стали привычным делом.

— Артем вырос в небогатой семье, но его мама никогда не пила, — рассказывает девушка на условиях анонимности. — Работала уборщицей в больнице. Отца у него не было, только младшая сестра. По характеру он был спокойным, в драки не лез. Взрослые о нём отзывались как о вежливом и добром парне. Он очень любил свою семью и помогал маме. На унижения не жаловался. По словам его сестры, конкретной травли от одноклассников не было. Но были моменты, когда его могли толкнуть, как-то зацепить. В начале учебного года эти же подростки, что его избили, столкнули Артема с турника. Из-за этого у него был перелом руки. В тот момент он их прикрыл, сказал, что упал сам.

Тихая спокойная улица Калинина, где подростка унижали и снимали на видео Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Говоря конкретно про обидчиков Артема, жители признаются, что их послужной список якобы не ограничивался одной лишь травлей сверстников.

— Один из этой шайки — сын начальника подразделения одного из государственных ведомств. В детстве был нормальным ребенком, но когда познакомился с главой компании, испортился. Не знаю, бил ли он кого-то, но всегда присутствовал и снимал на камеру, — говорит девушка. — Главный в этой группе — 17-летний парень. Из неблагополучной семьи. С ранних лет кошмарил всех детей в селе, то есть избивал и тех, кто младше, и сверстников, и взрослых мужчин даже. Был случай, когда он избил ребенка из школы для детей с умственными отклонениями. Угонял машины еще совсем ребенком, вместе с друзьями вскрыл магазин «Магнит» ночью. Брат у него такой же, тоже бил детей, которые ему не нравились чем-то. Сейчас многие люди приписывают эту ситуацию к национализму, но в той группе были и калмыки, и чеченцы, и русские.

Корреспонденты V1.RU попытались пообщаться с некоторыми из родителей подростков, напавших на Артема. Так, на калитке семьи одного из подростков висел амбарный замок. По словам его соседей, совсем недавно юноша перебрался учиться в Волгоград. То, что молодой человек был способен издеваться над сверстниками, для них оказалось шоком.

— По соседству живут, да, но их дома нет, — говорит сосед семьи подростка. — Он в Волгограде учится в колледже. Мама с ним живет, папа на заработках. Я знаю про эту ситуацию. Честно, сам в шоке. Этот пацан рос нормальным. Никогда в жизни такого я за ним не замечал. Полная семья: отец, мама, четверо детей, он самый младший. Папа — чеченец, мама — русская. Всегда уважение к старшим проявлял, здоровался, вставал, когда взрослые заходят.

Соседка подростка призналась, что компания этого мальчика уже давно не дает покоя местным жителям.

— В отношении нас с их стороны агрессии никогда не было. Но мы знаем, что они угоняли машины летом. Их поступки у всех на слуху, — говорит женщина. — Судя по тому видео, там, конечно, кошмар. Это ненормально абсолютно. Не дай бог в отношении моего ребенка будет такое совершено. Я, допустим, не знаю, как бы мой ребенок такое перенес. Но как мать я бы точно такого не перенесла. Следствие разберется, но все надеются на справедливость.

Если это не издевательство над ребенком, то как это назвать? Получается, это норма? Вот так можно разрешать конфликты? жители села Садового

Журналисты нашли дом, где когда-то жил с матерью еще один подросток. Дверь во двор и окно были открыты, на входной двери висел замок. На земле валялся мусор, коробки, стояли одинокие качели. Всё говорило о том, что здесь никто не живет.

— Жили как бомжи, отца у него не было, — охарактеризовал семью подростка их сосед.

С мамой одного из компании обидчиков Артема мы встретились в магазине сотовой связи, в котором та работает. Общаться с журналистами женщина отказалась.

— Я ничего не буду комментировать, это моя позиция. С сыном всё хорошо, — сказала женщина.

Под постами о трагедии Артема в социальных сетях есть комментарии, предположительно, оставленные одним из лидеров этой группы. В агрессивной форме общается с другими пользователями и заявляет, что вины в трагедии на них нет.

— Я ничего не боюсь, кроме Аллаха, — пишет пользователь. — Пугайте меня, чем хотите. Не получится. Да, я виноват, что ударил его. Но к дальнейшим событиям я не причастен. Никто на него не ссал. Это вам в уши нассали. Можете выкладывать, что хотите. Вам же это потом боком выйдет.

Что говорят в школе, где учились подростки?

Журналисты V1.RU побывали и в самой школе, где якобы подвергался унижениям подросток. Учащимся разговаривать с представителями СМИ наотрез запретило руководство. В этом признавались сами молодые люди.

Директор школы, Галина Цымбалова, оказалась слишком занята. Следом за журналистами в учреждение прибыла делегация правительства республики — так представителей власти назвали сотрудники школы. Те же самые сотрудники сообщили, что никакого буллинга в стенах школы нет.

О трагедии в школе, где учился мальчик, предпочитают не говорить Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











— Собрания проводились, и психологи приезжали, — сказала сотрудница школы. — Мальчика погибшего я знала. Он был нормальным хорошим пацаном. Детей здесь никто не буллит. Камеры всё снимают. Разговоры про травлю — это фейк. Ролик с избиением я не видела и даже не хочу слышать об этом. Уже администрация подтвердила, что это фейк.

Действительно, в социальных сетях чиновники администрации Сарпинского района Республики Калмыкия уверяют, что подросток свел счеты с жизнью не из-за издевательств, а из-за «конфликта», который почему-то не конкретизируется.

— Сейчас в медиапространстве распространяется очень много информации, касающейся подробностей смерти Артема Елынко, — сообщается на страницах администрации в соцсетях. — Призываем вас доверять только проверенным источникам. Напоминаем, сейчас ведется следствие, выясняются причины трагедии. На заседании межведомственной рабочей группы по делам несовершеннолетних и защите их прав руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Калмыкии Константин Антохов разъяснил ситуацию: «Ни в одном из них мы не видим признаков буллинга. В селе Садовом произошел конфликт, который был неправильно разрешен старшими товарищами»».

За громкое дело по доведению до самоубийства Артема Елынко взялся известный волгоградский адвокат Виталий Григорьев. По его словам, он подал обращения генеральному прокурору РФ Игорю Краснову, в прокуратуру Республики Калмыкия, председателю СК РФ Александру Бастрыкину и уверяет, что дело будет доведено до конца.

— Я узнал об этой истории от знакомых. Они попросили помочь маме Артема. На тот момент родственники были заняты похоронами. Связались позже — 18 марта. А за день до этого я оказался в селе Садовом по другим делам и случайно узнал, что ищут одного из предполагаемых обидчиков Артема. Он скрылся, не явившись на вызов следователя, — говорит адвокат. — Я подключился к делу. И это дело вскрыло сразу несколько системных проблем, о которых молчат, пока не происходит трагедия:

подростковая агрессия;

участие несовершеннолетних в преступлениях;

отсутствие профилактики и должной реакции.

Уголовное дело возбуждено 11 марта 2025 года, но только после того, как 16 марта председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил его на личный контроль по обращениям родственников о бездействии, 17 марта была создана следственная группа. Это как минимум тревожный сигнал.

Со слов Виталия Григорьева, мама погибшего мальчика также подала заявление о незаконном проникновении подростков в домовладение. Но возбуждено ли дело по этой статье, пока неизвестно.

— Следствие установило, что в ночь трагедии в дом проникли посторонние. Вывели Артема и других на улицу и продолжили действия, итог которых вы знаете. Просьба мамы Артема простая: разобраться по закону и сделать так, чтобы виновные не ушли от ответственности, — говорит адвокат.

«Его тоже затравили». Пропавшего свидетеля травли нашли мертвым

В ночь с 15 на 16 марта в селе Садовом пропал еще один подросток — тот, который видел, как издеваются над Артемом. Тревогу забила его мама.

— 16 марта в утреннее время подросток вышел из дома, расположенного по улице Деликова в селе Садовом Сарпинского района, в неизвестном направлении, и до настоящего времени его местонахождение не установлено, — сообщали в СК.

Источник редакции V1.RU в правоохранительных органах сообщал, что пропавший мальчик был одним из свидетелей унижения и избиения подростка.

Местные жители и знакомые семьи Елынко рассказывали корреспондентам V1.RU, что пропавший был единственным из этой группы подростков, кто пришел на похороны Артема.

— Когда Артема привезли из морга домой, он пришел сюда. Совести у него хватило прийти. Ему начали говорить люди на улице: «Ты чего пришел сюда?» Он говорил, что в момент унижения Артема просто стоял и ничего не делал. Как потом выяснилось, он держал друга Артема, чтобы тот не побежал «стучать», — говорят жители.

Соседи рассказывали, что мальчик рос в неблагополучной семье. С их слов, его мама выпивала и часто скиталась с одной квартиры на другую.

В администрации района травлю Артема называют фейком Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Жители считали, что подросток спрятался, уехав в Волгоград или Элисту, либо ему помогли спрятаться. Однако вечером 20 марта в общих чатах Садового появилась информация о том, что его нашли мертвым.

— Дорогие земляки. Очень тяжело переживать смерть безвинного ребенка. Но благодаря всеобщей травле скончался еще один, — сказал мужчина, знакомый с семьей мальчика.

Как рассказал V1.RU руководитель спортивного клуба «Олимпия» села Садового Александр Чернобровый, ЧП произошло 17 марта. Однако мальчика нашли спустя три дня.

— Мальчик учился с моим сыном. Его оставляли на второй год. У него изначально сложная судьба. Не совсем благополучная семья. Периодически его отправляли в школу-интернат, — говорит мужчина. — Знаю, что он связался с плохой компанией. Насколько я знаю, мальчик участия в этих мерзких действиях не принимал. Всё село переживает и эту трагедию. Это ведь тоже ребенок.

Адвокат семьи Елынко Виталий Григорьев также подтвердил гибель 14-летнего подростка.