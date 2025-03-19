В МЧС рассказали, что грозит рыбакам, которых унесло на льдине по Волге в Ярославской области

Уплывшим на льдине рыбакам придется заплатить штраф Источник: ГУ МЧС России по Ярославской области











19 марта в Рыбинском районе Ярославской области 26 рыбаков унесло по Волге на отколовшейся льдине. В МЧС развернули спасательную операцию, мужчин возвращали на сушу на воздушных подушках.

«Возле деревни Свингино мужчин унесло на 25 метров от берега. На место выдвинулись спасатели МЧС России на двух суднах на воздушной подушке. Со льдины эвакуировали всех 26 человек», — сообщили в федеральном МЧС.

В спасательной операции участвовали 17 сотрудников и семь единиц техники. К берегу также прибыли полицейские. Предварительно, в ЧП на Волге никто не пострадал.

Рыбаков унесло по Волге на отколовшейся льдине в Рыбинском районе Источник: МЧС России / Telegram

Как пояснили редакции 76.RU в пресс-службе МЧС России по Ярославской области, мужчинам будет выписан штраф. Дело в том, что в регионе действует запрет выхода на лед.

— Всем [выписали] штрафы по 5 тысяч рублей, — отметили в МЧС.