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Происшествия В МЧС рассказали, что грозит рыбакам, которых унесло на льдине по Волге в Ярославской области

В МЧС рассказали, что грозит рыбакам, которых унесло на льдине по Волге в Ярославской области

Вдали от суши оказались 26 человек

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11 комментариев
Уплывшим на льдине рыбакам придется заплатить штраф | Источник: ГУ МЧС России по Ярославской областиУплывшим на льдине рыбакам придется заплатить штраф | Источник: ГУ МЧС России по Ярославской области

Уплывшим на льдине рыбакам придется заплатить штраф

Источник:

19 марта в Рыбинском районе Ярославской области 26 рыбаков унесло по Волге на отколовшейся льдине. В МЧС развернули спасательную операцию, мужчин возвращали на сушу на воздушных подушках.

«Возле деревни Свингино мужчин унесло на 25 метров от берега. На место выдвинулись спасатели МЧС России на двух суднах на воздушной подушке. Со льдины эвакуировали всех 26 человек», — сообщили в федеральном МЧС.

В спасательной операции участвовали 17 сотрудников и семь единиц техники. К берегу также прибыли полицейские. Предварительно, в ЧП на Волге никто не пострадал.

Рыбаков унесло по Волге на отколовшейся льдине в Рыбинском районе

Источник:

Как пояснили редакции 76.RU в пресс-службе МЧС России по Ярославской области, мужчинам будет выписан штраф. Дело в том, что в регионе действует запрет выхода на лед.

— Всем [выписали] штрафы по 5 тысяч рублей, — отметили в МЧС.

Отметим, что санкции вводит административная комиссия, в состав которой входят представители администрации района, МЧС и МВД.

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Рыбаки Выход на лед Льдина Унесло на льдине Волга Штраф МЧС
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Комментарии
11
Гость
5 часов
Никогда, наверное, не смогу понять больных на всю голову "рыбаков", готовых рисковать жизнью ради десятка рыбёшек..И то не факт, что эти "кильки" будут пойманы.
Гость
5 часов
Штраф, штраф и ещё раз штраф!!!
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