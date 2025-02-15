«Я думала, рухнет всё»: на Алтае произошло мощное землетрясение, из-за которого трясло стены и пропал свет, — кадры

В Республике Алтай утром 15 февраля произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла. Толчки почувствовали также в соседних регионах и странах. Расскажем о последствиях, известных к этому часу.
Где произошло землетрясение
Оно было зафиксировано в 1,3 километра к юго-востоку от населенного пункта Бельтир в Кош-Агачском районе. В этом селе проживает около восьми тысяч человек. Очаг залегал на глубине 5 км. В 50-километровую зону землетрясения попали шесть населенных пунктов: Бельтир, Кош-Агач, Чаган Узун, Мухор-Тархата, Ортолык, Курай, Тобелер, Теленгит-Сортогой, Чаган Узун. Также толчки почувствовали в Алтайском крае, Кузбассе, Хакасии, Туве, Монголии и Китае.
Реакция жителей
Происходящее в эпицентре землетрясения во время сейсмической активности сняли на видео. Звуки, которые можно услышать, — это гул, который земля издает во время тряски.
Многих землетрясение застало врасплох. Местные жители рассказали о своих переживаниях.
— У нас было сильно, Джазатор, Кош-Агачский район, — рассказала жительница региона.
— Было страшно, я думала, рухнет всё, — цитирует другую свидетельницу NGS22.RU.
Люди писали, что дома ходили ходуном. Люстры в квартирах звенели как колокола, а мебель тряслась.
Некоторые уже были готовы эвакуироваться.
— На 9-м этаже на Взлетной в Барнауле. Из-за этого проснулись. Начали метаться, собирать документы. Успокоились, но больше я не ложилась спать уже, — рассказала местная жительница.
Разрушения и реакция властей
Подземные толчки привели к кратковременному отключению электричества в части села Кош-Агач. В средней общеобразовательной школе населенного пункта Купчегень Онгудайского района просыпалась штукатурка. В четырех селах Кош-Агачского района не исключают, что могут возникнуть проблемы с водоснабжением. Им пообещали при необходимости организовать туда доставку питьевой воды. В Кош-Агачском и Улаганском районах отменили занятия в школах и массовые мероприятия. В республике идет обследование социально значимых объектов.
— По состоянию на 16:00 на территории Республики Алтай конструктивных повреждений на социально значимых объектах не выявлено, погибших и пострадавших нет. Объекты с круглосуточным пребыванием людей работают в штатном режиме. Транспортное сообщение, связь, теплоснабжение не нарушены. Работа по оценке повреждений продолжается в Кош-Агачском, Онгудайском и Улаганском районах, в остальных муниципальных образованиях данная работа завершена, — уточнили в краевом МЧС
Глава Республики Алтай Андрей Турчак сообщил, что ввел режим повышенной готовности после землетрясения магнитудой 6,4. По его словам, в соцсетях появляются сообщения о разрушениях, но они не соответствуют действительности.