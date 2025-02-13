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Происшествия Из-за чего произошло крушение танкеров с мазутом в Черном море: мнение владельца «Волгонефти-239» и решение суда

Из-за чего произошло крушение танкеров с мазутом в Черном море: мнение владельца «Волгонефти-239» и решение суда

В компании обвиняют порт Кавказ в крушении судна

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4 комментария
Танкер сел на мель после шторма | Источник: оперштаб КубаниТанкер сел на мель после шторма | Источник: оперштаб Кубани

Танкер сел на мель после шторма

Источник:

Суд оштрафовал владельца танкера «Волгонефть-239», который потерпел крушение в Керченском проливе в декабре прошлого года. Представитель судовладельца на заседании рассказала, из-за чего это произошло.

— Мы полагаем, что причиной крушения танкера «Волгонефть-239» стала ветроволновая нагрузка, превысившая конструктивные возможности корпуса судна, — сообщила представитель ЗАО «Волгатранснефть» (судовладелец) Ольга Паутова во время судебного заседания.

Она отметила, что судно было загружено мазутом 24 октября. Танкер прибыл на якорную стоянку (к порту «Кавказ») 6 ноября. Судовладелец был уверен, что успеет разгрузить груз до конца ноября и уйти в отстой. По словам Паутовой, судно находилось в технически исправном состоянии, передает «Интерфакс».

Компания утверждает, что службы порта Кавказ допустили выход в море судов в количестве, превышающем места для безопасного укрытия в районе рейдовых стоянок и перегрузочных районов порта. Кроме того, не были приняты меры по выводу судов в Азовское море после получения штормового прогноза погоды 14 декабря 2024 года в 12:00.

Однако новороссийская транспортная прокуратура считает иначе. Ранее против судовладельцев инициировали три иска по части 2 статьи 14.43 Кодекса об административных правонарушениях РФ, которая касается нарушения требований технических регламентов. В частности:

  • ООО «Кама шиппинг» обвиняется в нарушениях на танкерах «Волгонефть-212» и «Прикамье»;

  • ЗАО «Волгатранснефть» предъявлены претензии относительно судов «Волгонефть-109», «Волгонефть-239» и «Волгонефть-270»;

  • кроме того, 15 декабря 2024 года в зоне шторма находились танкеры «Прикамье», «Волгонефть-109» и «Волгонефть-239».

Судовладельцы в суде ходатайствовали об объединении дел для «процессуальной экономии». Еще они запросили записи переговоров Службы управления движением судов (СУДС), утверждая, что она должна была указать судам безопасное укрытие во время шторма.

Прокуратура, в свою очередь, настаивала на том, что нарушения на каждом судне образуют отдельные составы правонарушений. Также сторона обвинения подчеркнула, что решение о перемещении судна принимает капитан с одобрения СУДС, а не наоборот.

В итоге суд поддержал позицию прокуратуры и отказал в удовлетворении ходатайств судовладельцев. Компании просили отложить слушания до получения результатов экспертизы Ространснадзора, но тоже получили отказ. Арбитражный суд Краснодарского края сегодня назначил штрафы в размере 300 тысяч рублей за два аварийных случая с каждым из судов.

Последствия трагедии в Керченском проливе в конце декабря устраняют по сей день, для этого создан оперативный штаб под руководством главы МЧС России Александра Куренкова. Из моря ковшом экскаватора черпают нефтепродукты, сотни волонтеров просеивают загрязненный песок и спасают птиц и животных, а ученые и экологи бьют тревогу.

В настоящее время на дне Черного моря находится пять тысяч тонн мазута и желеобразная масса никуда не движется. После уборки загрязнений с Черноморского побережья планируют провести рекультивацию пляжей, а отделенный от нефтепродуктов песок можно будет использовать лишь в строительстве дорог.

ПО ТЕМЕ
Танкер Крушение Черное море Суд Разлив мазута
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Комментарии
4
Гость
2 часа
Арбитражный суд Краснодарского края оштрафовал владельца потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-239» — компанию «Волгатранснефть» — на 300 тыс. руб. за нарушение требований технического регламента. Тарам парам пам.
Гость
2 часа
Деньги гребёт царёк и олигархат Мазут гребут холопы Всё строго по плану Таврического 👑🌙
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