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Происшествия подробности «Нам не нужны ваши деньги, нам нужны люди!» Мазут захватывает золотые пляжи Крыма

«Нам не нужны ваши деньги, нам нужны люди!» Мазут захватывает золотые пляжи Крыма

Из-за экологической угрозы в Севастополе объявлен режим ЧС регионального значения

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Так выглядел утром 4 января прекрасный пляж в Орловке на Северной стороне Севастополя — мелкие пятна мазута довольно широким слоем

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Пока в Анапе тысячи волонтеров пытались очистить берег и птиц от мазута, и даже в новогоднюю ночь продолжали этим заниматься, в Крыму было еще спокойно, хотя местные жители и ждали, что нефтяные пятна может принести и к ним. И вот, что называется, началось. Подробности — в материале MSK1.RU.

Таким чистым пляж снова стал после ударной работы сотрудников спасательной службы и местных жителей, которые вышли на его очистку

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«Пока отдельные пятна в воде и на побережье»

Ученые, прогнозирующие распространение мазута, предполагали, что нефтепродукты двинутся в самые туристические места — побережье Южного берега Крыма. Но пока от Судака до Фороса загрязнений нет. Это подтверждают местные жители, мониторящие побережье. Туристы, прогуливающиеся по пляжам Ялты и окрестностей. И многочисленные волонтеры, которые целый день спасают замазученных птиц. Но ветер и течения в зимнем Черном море могут быть непредсказуемыми, что осознали жители Севастополя и окрестностей.

Первое пятно мазута диаметром в полтора метра заплыло в бухту Балаклавы 3 января. Его оперативно убрали спасатели МЧС. Но это стало только началом спасательной операции севастопольских пляжей. Уже вечером и на следующий день, 4 января, мазутные пятна жители обнаружили в водах у Фиолента, в районе Орловки и других поселков Северной стороны. Что подтвердил и губернатор Севастополя Михаил Развожаев:

— Подчеркну: массового загрязнения береговой линии в Севастополе нет, но следы мазута обнаруживаются в разных местах, их мы оперативно ликвидируем, — написал он в своем официальном телеграм-канале. — На берегу пляжа «Звездный берег» был обнаружен мазут на площади примерно 100 кв. м. Спасатели ПСП «Север» и местные жители убрали территорию. На берегу пляжа «Голубая бухта» также обнаружены пятна мазута. В Орловке в воде обнаружены небольшие пятна нефтепродуктов и мазут на берегу протяженностью около 760 метров по береговой линии всего пляжа «Нахимовец». Утром сотрудники Севприроднадзора убрали пляж Серебряный. Я лично был на месте, оценил уровень загрязнения».

«Перчатки, мешки, мастерок строительный, совковая лопата, резиновые сапоги, респиратор — самый минимум, если кто собрался приехать помогать собирать мазут», — пишут в городских чатах севастопольцы, снаряжаясь на загрязненные пляжи. И таких уже десятки человек. А понадобится больше — губернатор Севастополя объявил чрезвычайную ситуацию регионального значения.

Пока, по оценкам севастопольского штаба, мазут появился на побережье отдельными мелкими пятнами и для его уборки хватает специалистов МЧС, городских служб и местных жителей. Но от дополнительных рук никто не отказывается: волонтерам будут рады и на местах уборки, и в поисках пострадавших птиц — пока найдены лишь три птички, но их, к сожалению, будет больше. А праздники, увы, не мотивируют на тяжелую работу.

«Птиц можно было спасти на берегу, но туристам нужно делать фото»

Измазанные мазутом птицы из последних сил добираются до чистой воды у крымского побережья. Чомга, выловленная в поселке Малореченское под Алуштой. И таким белым стал ее животик после того, как волонтеры отмывали птичку три часа

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Крым продолжает новогодние каникулы, разбившись на две «компании». Одни с шампанским и закуской весело проводят каникулы на пляжах, многие даже совершают праздничные заплывы — вода сейчас на Южном берегу 12 градусов. Стройные девушки в купальниках загорают на ласковом январском солнце, дети с визгом кормят чаек, пахнет дымком шашлыка — типичные новогодние праздники на полуострове.

Другие, надев непромокаемые комбинезоны, резиновые перчатки и сапоги, с утра и до поздней ночи стараются обнаружить и собрать в коробки, отправить на помывку и реабилитацию как можно больше несчастных птиц, испачканных мазутом. Чомги, бакланы, малые поганки, чайки, утки, краснокнижные гагары и величественные лебеди — все водоплавающие птицы, зимующие в Черном море, стали главными пострадавшими от разлива мазута. Напомним, что 15 декабря два танкера, «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», потерпели крушение во время шторма в Керченском проливе и из-за аварии 2,5 тысячи тонн нефтепродуктов вылились в Черное море.

Туристы приехали за удовольствием, а не за хлопотами

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Но большинство туристов выбрали для отдыха Южный берег, куда пока, к счастью, мазут не дошел. Они заплатили за отдых в Крыму, отстояли длинные пробки на мосту, чтобы взять от длинных выходных удовольствия по-максимуму! Волонтеры тоже заплатили за дорогу в Крым, экипировку и размещение с минимальным комфортом, чтобы потратить длинные выходные на спасение природы: расчистку пляжей и реабилитацию птиц, которых становится всё больше.

Отдыхающие наслаждаются почти летним теплом и не заморачиваются

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Ольга, «ловец птиц» из Феодосии:

— Добивает мысль, что птиц можно было спасти — с утра они выходили на берег, но всем же надо выгуливать собак у кромки воды, детей, делать фото…

Действительно, большинство туристов не только не помогает, но и мешает волонтерам, так как у них другие задачи — получить удовольствие от пребывания на побережье.

— Сам я из Москвы. Но моя семья живет полгода в Крыму, полгода в Москве, — пишет волонтер Алексей. — Приехал в Судак 28 декабря. За два дня поймали и отправили на лечение пять птиц. Одну поймала 9-летняя дочка моя. Я с женой поймал четыре, залезая в воду в одежде, догоняя. В это время люди сидели и наблюдали, пили, отдыхали и смеялись. Только несколько человек подошли и спросили, чем помочь? И спасибо им за это… В Судаке, как и в других городах, очень сильные и знающие свое дело волонтеры. Но никакой информации на пляже, набережной, что происходит и как быть в данной ситуации. Убедился в этом 31 декабря, когда два взрослых мужика говорили своей семье, что птица черная и не может двигаться — это потому, что у нее такой окрас. При этом пытались ее накормить чипсами… На мои слова, что ей надо помочь, ответили, что я говорю глупость. Получилось вразумить их жен. И птичку забрали.

«Нам не нужны ваши деньги, нам нужны люди!»

Уже отмытых, пролеченных, стабилизированных птичек везут из штаба в Керчи на реабилитацию в Парк львов «Тайган»

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Если в начале катастрофы большинство пострадавших птиц находили на Керченском побережье, куда дошло загрязнение, потом на пляжах в районе Феодосии и Судака, то сейчас замазученные пернатые встречаются почти на всём побережье — от Керчи до Севастополя. Только на Западе Крыма, самом дальнем побережье от места катастрофы, пока не обнаружено пострадавших — возможно, у птиц просто не хватило сил, чтобы добраться туда.

— В Керчи ребята-волонтеры спасли уже 120 птиц, в Феодосии — в районе 50-ти, в Судаке, Алуште, Ялте и Севастополе, где наши штабы только начинают работать, речь идет о десятках подопечных, — рассказывает Алексей Горшков, координатор крымских волонтеров, занятых спасением птиц. — Ежедневно с керченского побережья для дальнейшего спасения волонтеры привозят, в среднем, 20-30 птиц. В Феодосию — где-то 15-17.

За две недели у ребят уже появилась специализация: кто-то стал «ловцом птиц» и выходит на пляжи в полной экипировке, изучив повадки разных пернатых. Кто-то приобрел бесценный опыт «мойщика» измазанных птичек, другие специализируются на доставке загрязненных пернатых на отмывку и перевозке чистых в пункты реабилитации. Сегодня главный призыв от волонтеров: «Нам не нужны ваши деньги, нам нужны люди!» Рук в Крыму не хватает.

— Сейчас, к сожалению, продолжаются локальные выбросы мазута на крымское побережье: в районе Феодосийской бухты, на побережье мыса Опук, на пляжи Севастополя. Это, безусловно, не такие большие объемы, как в Анапе, но мы понимаем, что мазут будет появляться на побережье, а значит, наши штабы по спасению птиц должны работать, — продолжает Алексей Горшков. — Сейчас наша задача обучить как можно больше местных жителей, которых мы смогли бы «поднять по тревоге», если ситуация ухудшится. А с потеплением моря мазут начнет подниматься на поверхность. К сожалению, это история не нескольких дней…

Вот так работают «ловцы птиц» в поселке Орджоникидзе под Феодосией — в день около 15-17 птиц отправляется в местный штаб, где их моют и оказывают ветеринарную помощь

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Всех очищенных от мазута и окрепших птиц отвозят на место их реабилитации, где им предстоит снова пропитать свои перья жиром, чтобы не утонуть и не замерзнуть в холодной воде. А некоторым, особенно сильно пострадавшим, целиком перелинять весной, прежде, чем оказаться снова на воле.

— Спасенных птиц мы доставляем в Парк львов «Тайган» и в ялтинский зоопарк «Сказка», где созданы условия для их дальнейшей жизни, — рассказывает Алексей Горшков, координатор крымских волонтеров, спасающих птиц. — Каждую птицу мы регистрируем, ее проверяет ветеринар, все они остаются только на территории Крыма — на материк мы ни одну особь не передаем. Способна ли каждая птица снова жить в дикой среде, будут решать специалисты Росприроднадзора. А по оценке Русского орнитологического общества, катастрофа хоть и нанесла большой урон пернатым, но пока угрозы существованию популяции крымских птиц нет.

Это первое пятно мазута, которое было обнаружено у севастопольских берегов в Балаклавской бухте

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Полуостров сейчас спасают люди с прекрасными сердцами и умелыми руками из многих городов страны — от Хабаровска до Калининграда. И местных жителей среди них не подавляющее большинство. Крымчане пока с трудом принимают новую действительность, в которой золотой песок на пляжах превращается в липкую черную субстанцию с отвратительным запахом. Но таких мест, увы, становится всё больше.

Чомга вся в мазуте

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Справка

В Керченском проливе обследовано более 715 квадратных километров акватории. Собрано 25 тонн нефтеводяной смеси.

В Крыму очищается 15 километров береговой линии, в том числе два вновь выявленных участка выброса мазута:
в селе Яковенково возле Кыз-Аульского маяка протяженностью более двух километров;
в районе природного заповедника «Опукский» — более четырех километров.

(По данным Управления МЧС по Республике Крым и Севастополю)

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ПО ТЕМЕ
Экологическая катастрофа Разлив мазута Разлив нефтепродуктов Крушение танкеров Керченский пролив Крым Черное море
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Комментарии
6
Инженер1
57 минут
90% птиц, спасённых в Анапе, погибли при перевозке в Краснодар, сообщил орнитолог Александр Дворецкий. Причиной стали перегрузка транспорта и ошибки чиновников, выпустивших птиц у мазутного пятна в Туапсе. Они приняли решение выпустить птиц в районе Туапсе, для их возвращения на миграционные пути, которые проходят через все то же мазутное пятно. Столько трудов, столько времени люди потратили на спасение птиц и всё зазря. Обидно, как за самих птиц, так и за колоссальный труд волонтеров.
Гость
29 минут
Страна ЧП ПРОРЫВОВ РЫВКОВ ХЛОПКОВ Без Времени На Раскачку Всё идёт по плану Таврического 👑🌙
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