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Происшествия «Пожарная, газовая и скорая»: к пятиэтажке в спальном районе Ярославля стянулись полиция и МЧС

«Пожарная, газовая и скорая»: к пятиэтажке в спальном районе Ярославля стянулись полиция и МЧС

Что там случилось

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1 комментарий

Очевидцы рассказали, что во двор приехали машины со спецсигналами

Вечером 19 ноября в Заволжском районе Ярославля заметили машины со спецсигналами. К пятиэтажке на Алмазной улице приехали спасатели МЧС и полицейские. Очевидцы рассказали, что помимо них во дворе заметили медиков и сотрудников аварийной газовой службы.

— Пожарная, газовая и скорая. Еще полиция приехала, — рассказала подписчица телеграм-канала «Подслушано в Ярославле! (18+)».

Портал 76.RU выяснил, что произошло. Оказалось, местные жители сообщили правоохранителям, что в одной из квартир могла произойти утечка газа.

— В полицию Заволжского района поступила информация о том, что в квартире одного из домов по Алмазной улице может быть допущена утечка бытового газа. На место были направлены оперативные службы, информация не подтвердилась, пострадавших нет, — рассказали в управлении МВД по Ярославской области.

В региональном МЧС сообщили, что спасатели выезжали на поддежуривание.

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Комментарии
1
Гость
58 минут
Газ надо отключать везде как пережиток не скрепного прошлого, а плату за газ взимать по прежнему согласно Плану 👹
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