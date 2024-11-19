«Пожарная, газовая и скорая»: к пятиэтажке в спальном районе Ярославля стянулись полиция и МЧС

Очевидцы рассказали, что во двор приехали машины со спецсигналами Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / T.me











Вечером 19 ноября в Заволжском районе Ярославля заметили машины со спецсигналами. К пятиэтажке на Алмазной улице приехали спасатели МЧС и полицейские. Очевидцы рассказали, что помимо них во дворе заметили медиков и сотрудников аварийной газовой службы.

— Пожарная, газовая и скорая. Еще полиция приехала, — рассказала подписчица телеграм-канала «Подслушано в Ярославле! (18+)».

Портал 76.RU выяснил, что произошло. Оказалось, местные жители сообщили правоохранителям, что в одной из квартир могла произойти утечка газа.

— В полицию Заволжского района поступила информация о том, что в квартире одного из домов по Алмазной улице может быть допущена утечка бытового газа. На место были направлены оперативные службы, информация не подтвердилась, пострадавших нет, — рассказали в управлении МВД по Ярославской области.