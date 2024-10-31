К административному зданию в Ярославле стянули спецтехнику. Что случилось

— Я приехал на такси, увидел пожарные машины, подошел к дому, вижу, бежит пожарный, протягивает шланг. Когда я пришел, было 5–7 пожарных машин, включая вышку. Люди из администрации эвакуировались. И еще рядом дежурили ДПС, но не знаю, связано ли это, — сообщил в беседе с 76.RU очевидец Михаил.