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Происшествия К административному зданию в Ярославле стянули спецтехнику. Что случилось

К административному зданию в Ярославле стянули спецтехнику. Что случилось

Публикуем первые подробности от МЧС

1 024
3 комментария

В МЧС рассказали, что случилось на Большой Федоровской

Днем 31 октября к административному зданию в Красноперекопском районе Ярославля стянули спецтехнику. Видео с места событий завирусилось в соцсетях.

Как выяснилось, спасатели съехались к зданию «Горзеленхозстроя» на Большой Федоровской, 43. Об этом рассказал автор видео.

Видео появилось в соцсетях

— Я приехал на такси, увидел пожарные машины, подошел к дому, вижу, бежит пожарный, протягивает шланг. Когда я пришел, было 57 пожарных машин, включая вышку. Люди из администрации эвакуировались. И еще рядом дежурили ДПС, но не знаю, связано ли это, — сообщил в беседе с 76.RU очевидец Михаил.

Как объяснили 76.RU в пресс-службе областного управления МЧС, в здании прошли учения.

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Эвакуация МЧС Пожар ЧП Спасатели
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Комментарии
3
Гость
40 минут
Народ пугаете лишний раз новостями такими.
Гость
1 час
Прошли учения - и нечего этот мусор сюда пихать! До чего же вы мерзкие.
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