«Добрый он»: 16-летний подросток убил маму — соседи хотят писать петицию в его защиту

Знакомые говорят, что Рафиля старалась для детей Источник: Рафиля Ширванова / vk.com, Тимофей Калмаков











27 октября в поселке Ергач Пермского края подросток поссорился со своим старшим братом и в порыве гнева начал угрожать ему ножом. В ссору вмешалась мама — на эмоциях младший ударил ее ножом в грудь, женщина умерла. Наши коллеги из 59.RU приехали в поселок, где произошла семейная трагедия, и пообщались со знакомыми и соседями семьи, чтобы понять, что происходило в семье раньше и что же случилось в тот роковой день.

В этом доме жили братья с мамой Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU











Имена сыновей женщины изменены, для удобства прочтения мы называем старшего Владом, младшего — Артемом.

«Мама больше любила меня»

Поселок Ергач, знаменитый своими огурцами, совсем маленький — это расположенные рядом с предприятием «Урал-Гипс» четыре улицы с расставленными почти вплотную друг к другу домиками. На улице тихо и пустынно, лишь парочка местных прошла мимо, когда мы приехали. Погибшая Рафиля Ширванова жила с двумя сыновьями в одной из квартир на втором этаже серого кирпичного дома, он выделяется среди частных домиков и как будто даже находится на отшибе. Внутри маленький подъезд и узкая лестничная клетка, на стенах трещины с маячками.

Источник: Тимофей Калмаков Источник: Тимофей Калмаков

Темную обшарпанную дверь открыл молодой человек, старший сын погибшей Рафили Влад — сразу после стука, словно услышал нас, когда мы пришли на этаж. Он немного нервно выглянул из-за двери, на его лице из полутьмы квартиры можно было разглядеть относительно свежие царапины. Узнав, что мы журналисты, парень вышел на лестничную клетку, сказав, что поговорит с нами, но не долго.

Влад — совсем молодой, возможно, чуть старше 18 лет. Заметно, что он беспокоится из-за произошедшего. Как оказалось, он согласился пообщаться, чтобы пресечь домыслы о своем брате. Задать конкретные вопросы молодой человек не дал, стал сразу говорить сам словно на одном дыхании. Его маму похоронили рано утром в день нашего визита.

Влад говорил с нами быстро и нервно Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU











— Мама очень дорожила нами, но… — начинает Влад. — Любила больше меня. И он вырос такой [обиженный], я ему психику испортил. Мы постоянно раньше дрались, ссорились. И так получилось, я не знаю, снова подрались… Он меня побил, я с утра проснулся, увидел, что на лице, и разозлился.

Парень рассказывает, что с утра ссора вспыхнула с новой силой: братья вновь начали драться, и в этот момент младший схватился за нож. Влад уверяет: Артем бы его не ударил.

— Он никогда меня не [ударил бы], не стал бы он, а мама-то не знала… И прилетело вот так. И всё, мы сразу драться прекратили. Это всё не специально, я не думаю, что он стал бы, — добавляет Влад и уходит обратно в квартиру.

Сейчас шестнадцатилетний подросток задержан, и следователи уже допросили его — вину он не отрицает.

Знакомые называют Рафилю доброй женщиной Источник: Рафиля Ширванова / vk.com











Соседки из ближайших домов отзываются о Рафиле как о хорошем человеке, у которого были небольшие проблемы с алкоголем. Какие отношения у погибшей были с сыновьями, они не знают.

— С ними не жили, не знаем, — говорит одна из пенсионерок. — Ничего плохого [о Рафиле] говорить не хочу. Она ни разу мне слова плохого не сказала, ни разу плохого не сделала. Молодая была, 39 лет всего.

Продавщица магазинчика в начале Заводской отзывается о Рафиле так: «трезвая хорошая была, вот прям золотая». Но дальше она добавляет, что на самом деле Рафиля не так уж сильно и часто пила: последние полтора месяца она вообще не покупала алкоголь.

В поселке тихо и безлюдно Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU











— Она старалась, жила, всегда чистая ходила, ухоженная. И всегда еда была у них, она покупала продукты и всё остальное. Она такая заботливая была женщина , — говорит наша собеседница. — Полтора месяца не пила, говорила, что ей нужно детей выучить в первую очередь.

Продавщица отмечает, что братья друг на друга совершенно не похожи: у старшего проблемы с алкоголем и агрессией — не раз он грубо разговаривал с ней самой и ее сменщицей, угрожал . На днях, вспоминает она, пришел просить выпивку в долг, обещал отдать с «гробовых денег» после похорон матери. Тогда сменщица нашей собеседницы выгнала его из магазина. Летом продавщица видела, как Влад бил свою девушку. Она вмешалась в ссору, но парень не перестал рукоприкладствовать.

А вот о младшем брате продавщица говорит исключительно хорошо: вежливый, спортивный парень, неплохо учится. Когда стало известно о трагедии, коллеги из других СМИ писали, что подросток в восьмом классе, но наша собеседница поправила — в этом году парень пошел в девятый класс.

В этот магазин приходили члены семьи Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU











Пенсионерка, заглянувшая в магазин, присоединилась к разговору и рассказала, что, когда у нее сгорела баня, именно Артем помогал ее разбирать и переносить вещи.

— Я одно единственное скажу, это вам в поселке все скажут, что Артем очень добрый , — продолжает продавщица. — Он очень добрый и работящий, а Влад на него постоянно кидался. Я работаю четвертый год, и ни одного слова от него грубого не услышала. Болтали с ним иногда. И он сам покупал продукты, питался сам.

Женщина припоминает, что Артем получал пособие, которое с него, по слухам, постоянно требовал брат . Из-за натянутых отношений со старшим Артем большую часть времени жил у сестры Рафили — Галины. Женщина живет в небольшом одноэтажном частном доме, и, к сожалению, застать ее там мы не смогли.

У Рафили, вспоминает продавщица, был и мужчина, который души не чаял в младшем сыне женщины.

Дом сестры погибшей Рафили Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU











— Добрый он, хороший, — продолжает наша собеседница. — Но недовольный жизнью.

Под конец нашего разговора в магазин заходят еще посетители — тоже местные жители, женщина и мужчина. Они сразу понимают, о чем рассказывает продавщица, и подключаются к разговору — каждый из наших собеседников обеспокоен судьбой Артема. Посетители магазина добавляют, что Артем никогда бы не поднял на маму руку специально — он много трудился и помогал ей.

— Обвинить ребенка можно очень хорошо, — рассуждает мужчина. — Он ведь не хотел, у него не было цели так поступить… Но вот так случилось. Вот мы думаем, чтобы весь поселок подписал заявление, что он действительно парень хороший, чтобы как-то уменьшить срок…