Перевернулся в воздухе: момент аварии с мотоциклистом в центре Ярославля попал на видео

Авария произошла в центре Ярославля Источник: «Жесть Ярославль» / T.me











В ночной аварии в центре Ярославля пострадал мотоциклист. В 22:45 21 сентября на Первомайской улице в районе площади Волкова столкнулись иномарка и мотоцикл.

— Ночью на площади Волкова мотоциклист влетел в легковой автомобиль. По словам свидетелей, мотоциклист жив, — написали в группе «Жесть Ярославль».

Как уточнили в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области, за рулем легковушки была 47-летняя женщина, на двухколесном транспорте ехал 32-летний мужчина.

Момент ДТП попал на видео. Судя по записи видеорегистратора, после удара мужчина вылетел из-за рулям и перевернулся в воздухе.

Момент ДТП попал на видео Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+)» / T.me

— На улице Первомайская, 25/26, произошло столкновение автомобиля «Тойота» и мотоцикла «Ямаха», — рассказали 76.RU в пресс-службе полиции. — В результате ДТП пострадал мотоциклист, он госпитализирован.

По данным источника 76.RU, у мужчины диагностировали перелом.

После аварии из-под капота иномарки поднялся дым. Вокруг пострадавшего собрались десятки очевидцев.