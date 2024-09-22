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Происшествия Перевернулся в воздухе: момент аварии с мотоциклистом в центре Ярославля попал на видео

Перевернулся в воздухе: момент аварии с мотоциклистом в центре Ярославля попал на видео

Пострадавшего забрали в больницу

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5 комментариев

Авария произошла в центре Ярославля

В ночной аварии в центре Ярославля пострадал мотоциклист. В 22:45 21 сентября на Первомайской улице в районе площади Волкова столкнулись иномарка и мотоцикл.

—  Ночью на площади Волкова мотоциклист влетел в легковой автомобиль. По словам свидетелей, мотоциклист жив, — написали в группе «Жесть Ярославль».

Как уточнили в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области, за рулем легковушки была 47-летняя женщина, на двухколесном транспорте ехал 32-летний мужчина.

Момент ДТП попал на видео. Судя по записи видеорегистратора, после удара мужчина вылетел из-за рулям и перевернулся в воздухе.

Момент ДТП попал на видео

— На улице Первомайская, 25/26, произошло столкновение автомобиля «Тойота» и мотоцикла «Ямаха», — рассказали 76.RU в пресс-службе полиции. — В результате ДТП пострадал мотоциклист, он госпитализирован.

По данным источника 76.RU, у мужчины диагностировали перелом.

После аварии из-под капота иномарки поднялся дым. Вокруг пострадавшего собрались десятки очевидцев.

Сразу после аварии вокруг пострадавшего собрались десятки человек

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авария Мотоциклист Пострадавший в ДТП
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Комментарии
5
Гость
35 минут
Феерично вышло. Теперь воительница обязана забеременеть как в Рыбинске.
Гость
23 минуты
Он не ехал, он летел.
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