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Происшествия Спасали на лодке: турист построил плот, и его унесло в море. Видео

Спасали на лодке: турист построил плот, и его унесло в море. Видео

Мужчина отнесся к заплыву как к увлекательному приключению

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1 комментарий

Мужчину унесло далеко от берега

Турист решил устроить себе увлекательный морской тур и построил самодельный плот. Для управления «судном» житель Краснодара водрузил мачту и повесил парус. Он планировал добраться из Джубги до поселка Шепси под Туапсе. Это порядка 65 километров по суше и 4,5 часа на автомобиле.

Отплытие состоялось утром 7 августа, но с самого начала что-то пошло не так. Целый день плот не мог выбраться из акватории Джубги, а затем сильный ветер начал уносить его в море. Поняв, что этот водный квест начинает выходить из-под контроля, «капитан» решил, что пора обращаться за помощью.

Плот было решено бросить

Увы, рядом не оказалось кораблей или яхт, чтобы подобрать путешественника, поэтому краснодарец позвонил спасателям. Те обнаружили его уже в пяти километрах от берега, когда приближалось темное время суток.

На кадрах видно, что мужчина основательно подготовился, взяв на борт много груза и даже добавил в свое приключение ролевые элементы — на одной из коробок видно надпись «Беглый раб — 12».

К берегу причалили уже в темноте

Краснодарец решил пожертвовать своим «судном» и оставил его в море. К берегу спасательный борт добирался уже впотьмах. Медицинская помощь мужчине не понадобилась. Спасатели отметили, что туристу очень повезло связаться со специалистами, будучи так далеко от суши.

Ранее мореплаватель из Геленджика, которого искали неделю, вернулся домой из кругосветки. В его случае всё было намного серьезнее — шторм, поломка яхты, долгие поиски.

Также мы публиковали рассказ ярославны о ее впечатлениях от отдыха в Джубге. Она призналась, что семья из четырех человек изрядно потратилась.

ПО ТЕМЕ
Черное море Спасатели Плот Джубга
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Комментарии
1
Гость
10 сентября 2024, 22:27
Романтика 😂
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