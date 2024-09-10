Спасали на лодке: турист построил плот, и его унесло в море. Видео

Мужчину унесло далеко от берега Источник: Кубань-СПАС / T.me











Турист решил устроить себе увлекательный морской тур и построил самодельный плот. Для управления «судном» житель Краснодара водрузил мачту и повесил парус. Он планировал добраться из Джубги до поселка Шепси под Туапсе. Это порядка 65 километров по суше и 4,5 часа на автомобиле.

Отплытие состоялось утром 7 августа, но с самого начала что-то пошло не так. Целый день плот не мог выбраться из акватории Джубги, а затем сильный ветер начал уносить его в море. Поняв, что этот водный квест начинает выходить из-под контроля, «капитан» решил, что пора обращаться за помощью.

Плот было решено бросить Источник: Кубань-СПАС / T.me











Увы, рядом не оказалось кораблей или яхт, чтобы подобрать путешественника, поэтому краснодарец позвонил спасателям. Те обнаружили его уже в пяти километрах от берега, когда приближалось темное время суток.

На кадрах видно, что мужчина основательно подготовился, взяв на борт много груза и даже добавил в свое приключение ролевые элементы — на одной из коробок видно надпись «Беглый раб — 12».

К берегу причалили уже в темноте Источник: Кубань-СПАС / T.me

Краснодарец решил пожертвовать своим «судном» и оставил его в море. К берегу спасательный борт добирался уже впотьмах. Медицинская помощь мужчине не понадобилась. Спасатели отметили, что туристу очень повезло связаться со специалистами, будучи так далеко от суши.