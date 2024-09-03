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Происшествия «Детей поставили как щит»: архивные кадры и воспоминания очевидцев о теракте в Беслане

«Детей поставили как щит»: архивные кадры и воспоминания очевидцев о теракте в Беслане

Больше тысячи заложников почти три дня провели в спортзале школы

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1 комментарий

В разрушенной школе № 1 Беслана проходит трехдневная вахта памяти по погибшим в террористическом акте 2004 года. Тогда первого сентября торжественную линейку прервали выстрелы. Детей, учителей и родителей загнали в спортзал, где 1128 заложников 2,5 дня просидели без еды и воды.

Как это было — смотрите в видео выше.

Только днем 3 сентября спецслужбы смогли договориться с террористами, чтобы вывезти тела убитых, но, когда сотрудники МЧС подъехали к школе, раздались два взрыва. Это спровоцировало штурм здания — сообщалось, что он не планировался.

В теракте погибли 334 человека, из них 186 — дети.

31-го террориста уничтожили во время штурма, выжил только один — Нарпашу Кулаев. Его приговорили к смертной казни, но из-за введения моратория приговор изменили на пожизненное заключение. Ответственность за произошедшее в школе Беслана взял на себя признанный террористом Шамиль Басаев. Его и других организаторов ликвидировали спецслужбы в 2005–2006 годах.

Восстанавливать разрушенную школу № 1 не стали, годами здание стояло заброшенным. Сейчас в спортзале, где заложники провели 2,5 жутких суток, установлен крест, а на стенах развешаны снимки тех, кто так и не смог из него выйти.

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Комментарии
1
Гость
3 сентября 2024, 14:27
Таврический Коран с почтением поцеловал, в Китай и Чечню съездил сейчас в Монголии Всё идёт строго по плану
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