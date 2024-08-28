Четверо пострадавших: в Ярославской области произошло тройное ДТП

На трассе в Ростовском районе Ярославской области произошло тройное ДТП. Происшествие случилось днем 28 августа.
— Около 16:30 на 203-м километре федеральной автодороги «Холмогоры» в Ростовском районе произошло столкновение автомобилей ВАЗ, «Форд» и «Фиат», — сообщили в Управлении МВД России по Ярославской области.
Судя по опубликованным кадрам с места происшествия, случилось лобовое столкновение. Обе машины смяты в груду металла. У автомобиля ВАЗ» и вовсе отсутствуют целые куски корпуса. Вероятнее всего, спасателям пришлось вырезать людей из машины. В районе места столкновения валяются разбитые части автомобилей.
В ДТП четверо пострадали, в том числе ребенок:
— Водитель автомобиля ВАЗ госпитализирован, водитель и двое пассажиров автомобиля «Форд», среди которых несовершеннолетний, доставлены в медицинское учреждение, — добавили в пресс-службе полиции. — Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.