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Происшествия Четверо пострадавших: в Ярославской области произошло тройное ДТП

Четверо пострадавших: в Ярославской области произошло тройное ДТП

Первые подробности произошедшего

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Четверо пострадали в ДТП

На трассе в Ростовском районе Ярославской области произошло тройное ДТП. Происшествие случилось днем 28 августа.

— Около 16:30 на 203-м километре федеральной автодороги «Холмогоры» в Ростовском районе произошло столкновение автомобилей ВАЗ, «Форд» и «Фиат», — сообщили в Управлении МВД России по Ярославской области.

Судя по опубликованным кадрам с места происшествия, случилось лобовое столкновение. Обе машины смяты в груду металла. У автомобиля ВАЗ» и вовсе отсутствуют целые куски корпуса. Вероятнее всего, спасателям пришлось вырезать людей из машины. В районе места столкновения валяются разбитые части автомобилей.

В ДТП четверо пострадали, в том числе ребенок:

— Водитель автомобиля ВАЗ госпитализирован, водитель и двое пассажиров автомобиля «Форд», среди которых несовершеннолетний, доставлены в медицинское учреждение, — добавили в пресс-службе полиции. — Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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