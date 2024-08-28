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Происшествия В Ярославле двое детей с одобрения отца избили третьего на детской площадке. Видео

В Ярославле двое детей с одобрения отца избили третьего на детской площадке. Видео

В соцсетях выложили запись происшествия

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5 комментариев

Подростки устроили драку на детской площадке в Ярославле

В Ярославле 27 августа два мальчика жестоко избили третьего на детской площадке в жилом комплексе «Волга парк» во Фрунзенском районе. Причем, все произошло на глазах отца нападавших и, судя по всему, с его одобрения. Видео происшествия появилось в соцсетях.

— Мужчина лет сорока в белой футболке вышел во двор с двумя своими несовершеннолетними детьми, которые на протяжении нескольких минут избивали другого ребенка. При этом мужчина всячески угрожал этому ребенку (с применением нецензурной лексики), — описал происходившее очевидец в группе «Жесть Ярославля».

По словам человека, приславшего видео, до этого между детьми случился конфликт.

— Те, видимо, нажаловались своему папаше, который по камерам выследил пацана и пришел мстить. Мужик орал, чтобы он звал своего отца и он его будет бить. А тот весь перепуганный говорил, что он ни маме, ни папе не расскажет об этом, — говорится в посте.

Драка попала на уличную камеру видеонаблюдения

Пользователей соцсетей возмутило, что находившиеся в этот момент на площадке взрослые никак не отреагировали на драку.

— Другие взрослые просто рядом прошли, пока этот «мужчинка» с ребенком разборки устраивал? — пишут в комментариях.

Впрочем, одна из жительниц этого же комплекса написала, что за избитого мальчика все-таки вступился мужчина. Правда, только словесно.

— Он с балкона отреагировал, я из окна видела. Не знаю, отец ребенка или нет, но ругань стояла на весь двор, — сообщила женщина.

Ситуацией уже заинтересовались правоохранительные органы.

— В настоящее время по данному факту инициировано проведение проверки, личности участников устанавливаются. Ранее по данному факту сообщений в полицию не поступало, — прокомментировали в УМВД России по Ярославской области.

В полиции попросили очевидцев произошедшего обратиться в ОМВД России по Фрунзенскому городскому району по телефону: 8 (4852) 48-80-80.

Также доследственную проверку по факту драки начал следственный отдел по Фрунзенскому району Ярославля СУ СК России по Ярославской области.

— Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ («Хулиганство»), — прокомментировали в СК.

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Драка Дети Происшествие
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Комментарии
5
Гость
28 августа 2024, 11:40
Сначала узнать бы за что. Может мальцу правильный урок преподали? Не оправдываю, но и пока не защищаю.
Гость
28 августа 2024, 11:40
Дикари
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