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Происшествия Спецоперация на Украине Россиянка за деньги согласилась поджечь пункт помощи мобилизованным под Ярославлем

Россиянка за деньги согласилась поджечь пункт помощи мобилизованным под Ярославлем

Силовики раскрыли детали резонансного дела

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13 комментариев

Появились подробности дела Валерии Зотовой

Силовики рассказали, что могла получить Валерия Зотова из Саратова за поджог пункта помощи для нужд спецоперации в Ярославской области. Как сообщают РИА Новости со ссылкой на правоохранителей, в службе безопасности Украины девушке обещали оплату в долларах.

— Зотовой представитель СБУ пообещал перечислить 2 тысячи долларов США, если она осуществит поджог здания, — цитируют слова источника в РИА.

В феврале 2023 года стало известно о задержании 19-летней девушки, ее подозревали в подготовке теракта. Силовики скрутили Валерию у администрации Карабихского сельского поселения, где был размещен пункт сбора помощи участникам СВО, при ней нашли бутылку бензина. По данным силовиков, девушка действовала по заданию СБУ.

Видео задержания подозреваемой было опубликовано в феврале 2023 года

В ноябре 2023 года Валерию признали виновной по статье о содействии террористической деятельности. Как сообщало ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону, Второй Западный окружной военный суд приговорил девушку к шести годам колонии общего режима. Сторона защиты пыталась обжаловать приговор, однако Верховный суд РФ отклонил жалобу.

20 августа 2024 года вскрылись новые подробности. Валерия собирала информацию о расположении пункта сбора помощи мобилизованным, наличии камер видеонаблюдения, фотографировала территорию. Как утверждают в РИА Новости, за это ей платили деньги.

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Комментарии
13
Я тебя вижу
20 августа 2024, 13:07
кто еще верит в эти сообщения?
Инженер1
20 августа 2024, 14:29
Ой, умора... И ведутся же...
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