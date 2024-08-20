Россиянка за деньги согласилась поджечь пункт помощи мобилизованным под Ярославлем

Появились подробности дела Валерии Зотовой Источник: « Известия », Подслушано в Ярославле / t.me











Силовики рассказали, что могла получить Валерия Зотова из Саратова за поджог пункта помощи для нужд спецоперации в Ярославской области. Как сообщают РИА Новости со ссылкой на правоохранителей, в службе безопасности Украины девушке обещали оплату в долларах.

— Зотовой представитель СБУ пообещал перечислить 2 тысячи долларов США, если она осуществит поджог здания, — цитируют слова источника в РИА.

В феврале 2023 года стало известно о задержании 19-летней девушки, ее подозревали в подготовке теракта. Силовики скрутили Валерию у администрации Карабихского сельского поселения, где был размещен пункт сбора помощи участникам СВО, при ней нашли бутылку бензина. По данным силовиков, девушка действовала по заданию СБУ.

Видео задержания подозреваемой было опубликовано в феврале 2023 года Источник: « Ярославль Главный » / T.me

В ноябре 2023 года Валерию признали виновной по статье о содействии террористической деятельности. Как сообщало ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону, Второй Западный окружной военный суд приговорил девушку к шести годам колонии общего режима. Сторона защиты пыталась обжаловать приговор, однако Верховный суд РФ отклонил жалобу.