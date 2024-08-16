В ДТП под Ярославлем погиб писатель Руслан Гулькович с сыном

В аварии в Гаврилов-Ямском районе погиб писатель, ветеран УФСИН Руслан Гулькович Источник: прокуратура Ярославской области, Администрация Угличского района / Vk.com











В аварии в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области 15 августа погибли 52-летний ярославский писатель Руслан Гулькович и его сын-подросток. Об этом 76.RU сообщил источник, информацию также подтвердили в администрации Угличского муниципального района.

— Жена в тяжёлом состоянии в больнице, — сообщил источник 76.RU, знакомый с ситуацией.

Руслан Гулькович с женой и двумя сыновьями жил в Угличе, там же был избран депутатом муниципального совета городского поселения. Как уточнили нашему порталу в администрации, он был ветераном ФСИН.

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— Руслан Болеславович всегда откликался на просьбы помочь, оказывал спонсорскую помощь, в выполнении каких-то работ, услуг, находил людей, оказывал помощь в рамках ведения специальной военной операции, оказывал помощь семьям, — рассказали 76.RU в администрации.

Руслан Гулькович родился в Кишиневе в Молдове. В 1997 году окончил Московскую специальную среднюю школу милиции МВД России, в 2006 году — Русский институт управления. С 1994 по 2009 проходил службу в оперативных подразделениях органов внутренних дел, с 2009 по 2022 год служил в оперативных подразделениях Федеральной службы исполнения наказаний. Ветеран боевых действий. Награждён ведомственными медалями МВД, ФСИН России и Министерства обороны. За работу в управлении ФСИН России награжден медалями «За отличие в службе» I степени и «За доблесть в службе».

Немногие в родном городе знали, что Руслан Гулькович писал произведения на криминальную и патриотическую тематики. Среди опубликованных — книги «Ставропольская дева» (16+), «В прикупе дама пик» (18+), «Тебе, Россия!» (18+), «Вера в прозе и стихах» (18+), а также «Виртуозы смерти, или Крик палача» (18+) и другие.

Роман «Виртуозы смерти, или Крик палача» (18+) попал в шорт-лист проекта «Лучшая книга-2023» клуба «Творчество и потенциал». В 2023-м году также был удостоен литературной премии Константина Бальмонта за стихи.

Утром 15 августа на 80-м километре дороги Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям — Ярославль «Ниссан Кашкай» Руслана Гульковича столкнулся с КАМАзом. Как сообщили в Госавтоинспекции по Ярославской области, по предварительной информации водитель не уступил большегрузу на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог. В момент аварии семья была не пристегнута.