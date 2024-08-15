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Происшествия «Не уступил дорогу»: в Ярославской области отец и сын-подросток разбились насмерть в ДТП с грузовиком

«Не уступил дорогу»: в Ярославской области отец и сын-подросток разбились насмерть в ДТП с грузовиком

В полиции рассказали подробности трагедии

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8 комментариев

Столкновение было сильным

Два человека погибли в ДТП в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области утром 15 августа.

Авария произошла на 80-м километре дороги «Иваново-Писцово-Гаврилов-Ям-Ярославль». «Ниссан Кашкай», за рулем которого был 52-летний водитель, не уступил КАМАЗу.

Машина вылетела в кювет

— По предварительной информации, водитель автомобиля «Ниссан Кашкай» на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу автомобилю КАМАЗ и произвел с ним столкновение, — рассказали в Госавтоинспекции Ярославской области.

Из автомобиля выпало много коробок, тетрадок и других вещей

Передняя часть Ниссана разбилась вдребезги, автомобиль вылетел с дороги. Водитель легковушки и его 14-летний пассажир, получив серьезные травмы, скончались. По информации источника 76.RU, в машине были отец с сыном. Помимо них в салоне находилась 52-летняя женщина. Она выжила, медики скорой помощи увезли ее в больницу.

— В момент ДТП водитель и пассажиры автомобиля «Ниссан» не были пристегнуты ремнями безопасности, — уточнили в региональной Госавтоинспекции.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Также после случившегося начала проверку районная прокуратура.

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Комментарии
8
sumer3
15 августа 2024, 14:56
Что-то много бутылок лежит на земле возле коробки. Алкоголь?
Гость
15 августа 2024, 14:13
Как жалко ребёнка (( , ну куда вы летите , для чего
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