«Не уступил дорогу»: в Ярославской области отец и сын-подросток разбились насмерть в ДТП с грузовиком

Столкновение было сильным Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / t.me











Два человека погибли в ДТП в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области утром 15 августа.

Авария произошла на 80-м километре дороги «Иваново-Писцово-Гаврилов-Ям-Ярославль». «Ниссан Кашкай», за рулем которого был 52-летний водитель, не уступил КАМАЗу.

Машина вылетела в кювет Источник: прокуратура Ярославской области / t.me











— По предварительной информации, водитель автомобиля «Ниссан Кашкай» на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу автомобилю КАМАЗ и произвел с ним столкновение, — рассказали в Госавтоинспекции Ярославской области.

Из автомобиля выпало много коробок, тетрадок и других вещей Источник: прокуратура Ярославской области / t.me











Передняя часть Ниссана разбилась вдребезги, автомобиль вылетел с дороги. Водитель легковушки и его 14-летний пассажир, получив серьезные травмы, скончались. По информации источника 76.RU, в машине были отец с сыном. Помимо них в салоне находилась 52-летняя женщина. Она выжила, медики скорой помощи увезли ее в больницу.

— В момент ДТП водитель и пассажиры автомобиля «Ниссан» не были пристегнуты ремнями безопасности, — уточнили в региональной Госавтоинспекции.