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Происшествия Военный самолет разбился в Сибири: видео взрыва

Военный самолет разбился в Сибири: видео взрыва

Борт загорелся в воздухе

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5 комментариев
Пилоты успели катапультироваться

В Иркутской области разбился военный самолет.

В Минобороны сообщили, что экипаж катапультировался. Крушение произошло при выполнении планового полета, отметили в ведомстве. Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. Предварительной причиной аварии стала «техническая неисправность».

Инцидент произошел с бомбардировщиком Ту-22М3. Судя по видео, которые сняли очевидцы, самолет загорелся в воздухе. Как сообщает телеграм-канал Baza, бомбардировщик упал в 100 метрах от федеральной трассы Р-255.

На месте ЧП вспыхнул пожар

Губернатор региона сообщил, что всех четырех пилотов упавшего самолета нашли, они живы. Пожар удалось ликвидировать.

Всю информацию о ЧП читайте в онлайн-трансляции наших коллег из Ircity.Ru.

ПО ТЕМЕ
Иркутская область Разбился самолет Бомбардировщик Пожар
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Комментарии
5
Гость
15 августа 2024, 18:23
военная мощь россии тает на глазах
Гость
15 августа 2024, 18:21
чем больше самолётов грохнется, тем быстрее вайна закончится
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