«Нас могло бы и не быть!» Как сложилась судьба пассажиров «Уральских авиалиний», выживших при посадке в кукурузном поле

15 августа 2019 года стало вторым днем рождения для 233 человек. Тогда лайнер «Уральских авиалиний» совершил легендарную посадку в кукурузном поле: борт, вылетевший из Жуковского в Крым, едва оторвавшись от земли, столкнулся со стаей чаек. Несколько птиц попали в двигатель, техника стала отказывать. Командир Airbus A321 Дамир Юсупов и пилот Георгий Мурзин решили экстренно посадить самолет.
Этот полет мог оборваться трагически, но всё закончилось благополучно — выжили все, лишь несколько человек получили незначительные травмы. Об аварийной посадке сняли художественный фильм, в сюжет которого вошли реальные истории пассажиров этого рейса. В пятую годовщину «чуда на кукурузе» E1.RU разыскал тех, кто был на борту. Они рассказали, как сложилась их жизнь после авиакатастрофы.
Борис Швайгер: всё как в кино
У 32-летнего Бориса Швайгера случилось всё как в фильме: билет на этот самолет он купил по ошибке. Собирался вылететь вечером в Крым вместе с другом, но случайно выбрал утренний рейс. Видимо, так спешил отправиться в свой долгожданный отпуск.
— Я посмотрел в иллюминатор и увидел огонь, высота не набиралась. Посмотрел вокруг, все молчат, все напряглись. Ну я тоже напрягся, — рассказывал Борис многочисленным журналистам после аварийной посадки.
История московского баскетболиста стала сюжетной линией кино «На солнце, вдоль рядов кукурузы» — он прототип героя, которого в картине зовут Олегом (его роль сыграл актер Юрий Насонов). За год до аварии парень поссорился с мамой и не общался с ней, и именно авиакатастрофа примирила семью. Узнав о ЧП, мама первой набрала сыну и предложила забыть старые обиды. Он оставил их в кукурузном поле.
Борис рассказал E1.RU, как сложились их отношения за пять лет, пролетевших с того момента.
Я понял, что не бывает никаких вторых шансов. Надо просто взять и начать жить.
— С мамой у нас всё хорошо, общаемся. Не так давно я женился и стал отцом. У меня родился сын. Мама помогает, нянчится с внуком. Мы помирились, — поделился Борис. — Не могу сказать, что я как-то кардинально изменил свою жизнь. После этой посадки у меня по карьере всё вверх пошло. У нас велосипедная компания, я заместитель гендиректора. Стараюсь вести спортивный видеоблог, двигаюсь в этом направлении. По поводу полетов: вначале были фобии, но это всё прошло в первый год. Сейчас летаю.
Алиса Котова: история любви в небе
История Алисы и Алексея после аварийной посадки облетела все СМИ. Настоящая любовь на небесах, похожая на сказку: они познакомились за год до полета и решились вместе провести отпуск. Молодой человек долго уговаривал девушку сесть в самолет, ведь «кукурузный» рейс был в ее жизни первым. Билеты купили буквально за пару дней до вылета.
Пока Airbus стремительно терял высоту, Алексей держал Алису за руку и успокаивал, что он рядом и всё будет хорошо. До Крыма они не добрались, но зато в том самом кукурузном поле твердо решили быть вместе. Алиса переехала жить к Алексею, а во время съемок документального фильма про их неудачный полет он сделал ей предложение.
Спустя два месяца после аварийной посадки девушка узнала, что беременна. Сейчас ее сыну Максиму четыре года.
Но до свадьбы дело у пары так и не дошло. Они рассталась вскоре после рождения ребенка.
— Я думала, этот случай еще больше скрепит отношения, но наша сказка не состоялась. Мы расстались в итоге. У нас хорошие взаимоотношения, но вот семья не состоялась, — поделилась с E1.RU Алиса Котова. — Кстати говоря, я точно знаю, что мы не единственная пара, которая распалась после полета. Там была еще одна пара, молодой человек хотел сделать предложение прямо в самолете и не успел. И потом так вышло, что они тоже расстались. Как он говорил, произошла какая-то прямо переоценка.
С тех пор Алиса больше ни разу не садилась в самолет. С небом у нее натянутые отношения.
— Летать я так никуда и не собралась, хотя думаю об этом. Но у меня такое ощущение, что обязательно что-то случится. Я с самого детства боялась летать. Не знаю, откуда у меня этот страх. И вот так сильно бояться, собрать всю волю в кулак, всю смелость, сесть на самолет — и сразу попасть в такую заварушку. Я не знаю, как еще раз набраться смелости, — говорит Алиса.
Артемий Поляков: ирония судьбы
Болельщик «Спартака» Артемий Поляков 15 августа 2019 года хотел посмотреть матч любимой команды в крымском спортбаре, но уже во время взлета, когда самолет затрясло, понял, что планам сбыться не суждено. Он стал одним из первых пассажиров того рейса, которые проявились в социальных сетях. Артемий опубликовал фотографию Airbus в кукурузе с подписью: «Мой самолет упал».
За пять лет он решился зайти на борт самолета только единожды, когда слетал с друзьями в Крым. Каждая минута этого полета показалась ему вечностью — так сильно парень переживал. Поэтому теперь он предпочитает путешествовать на машине.
— Я окончил институт, сейчас получаю ученую степень. Специальность — «международные отношения». Работаю в аэропорту Домодедово, офисный сотрудник. Это такая ирония судьбы, как говорится, — рассказал Артемий Поляков. — Самый главный моральный урок, который я для себя извлек, — это то, что нужно перестать тянуть за собой груз каких-то проблем и ожиданий, если у тебя есть неотпущенная любовь и прочее... Отпусти — ведь любой твой день может стать последним.
В самолете парень был с двумя своими лучшими друзьями. Они по-прежнему общаются, но не поддерживают связь с остальными пассажирами с кукурузного поля, которые в годовщину посадки собираются вместе.
Это был мой самый большой фарт в жизни! Но прошло пять лет, и мне вообще начинает казаться, что это было не со мной.
— Я ни разу не участвовал в этих встречах. Меня сколько раз звали туда и на интервью, но я не считаю должным как-то обозначать этот момент своей жизни, постоянно ходить на какие-то мероприятия и жить этим. В том, что произошло, нет никакой моей заслуги, вся заслуга — исключительно пилотов и членов экипажа, которые профессионально выполнили свою работу и не дали нам тогда погибнуть, — говорит Артемий. — А некоторые ведут себя как вот те мужчины, которым уже 50–60 лет, а они всё продолжают рассказывать свои армейские истории. Как будто это самое яркое событие в жизни.
Алексей говорит, что фильм, снятый по мотивам их прервавшегося полета, он не смотрел. Не может себя заставить.
— Друзья смотрели, говорят, что это всё чушь: «Всё было не так, давайте мы исправим». Но это же не документальный фильм, а художественный замысел. Я уверен, что посмотрю его. Но пока не готов, — говорит Артемий.
Игорь Карнаухов: «Стал острее воспринимать жизнь»
Игорь Владимирович летел в самолете с женой Жанной. Он до сих пор прокручивает в голове все 93 секунды, которые могли стать последними в жизни, и благодарит пилотов за их профессионализм. Даже сейчас, восстанавливаясь в больнице после недавнего инфаркта, он охотно согласился вспомнить события 15 августа.
— Я вам скажу: нет ни одного дня, чтобы я не вспоминал этот случай. Нет ни одной публикации, которую бы я пропустил и критически не осмыслил. Много пишут всякой ерунды, очень много. Категорически со многим я не согласен, — говорит Игорь Карнаухов. — Насколько замечательно отработал экипаж. Как держались все пассажиры. Когда самолет скакал по полю, там были перегрузки очень сильные, три прыжка у нас было и очень быстрое торможение, пассажиры держались великолепно.
Понимаю людей, которые теперь боятся летать. Я попадал и в аварию на автомобиле, и в поезде чуть не погиб, в море не рискую выходить.
После аварийной посадки у Игоря Владимировича с супругой было уже 12 полетов, и первый случился на следующий же день после «чуда на кукурузе». Они одни из немногих пассажиров, которые решили не менять своих планов и всё-таки отправились в Крым. Признаётся, что боялись каждого звука, но понимали: страх надо побороть на корню, чтобы он не перерос в фобию.
— Я не скажу, что сразу прямо переоценка жизни произошла. Я человек возрастной, сколько мне тогда было, 58 уже. Я всякое повидал, в армии послужил, разное бывало. Конечно, всё стало ярче, всё стало выпуклее. Иногда ситуация какая-то случается, и ты думаешь: а что было бы, если бы всё закончилось печально? Нас могло бы и не быть! Ничего бы не было! А мы вот — живем. И пусть даже какая-то трудность, да мы ее преодолеем. Неужели труднее ничего не было? Да было. Критерий появился еще один, по которому измеряешь свою жизнь, — говорит Игорь Владимирович.
Семья Балашовых: один день рождения на троих
Супруги Балашовы летели в самолете вместе с девятилетним внуком. Мама не в первый раз отпускала Даню на море с бабушкой и дедушкой, но, как будто предчувствуя неладное, долго не могла выпустить сына из своих объятий.
— Это сейчас осознаешь, что предвестники-то были. Мы ехали из Серпухова ночью в аэропорт, и был такой ливень и молния, каких я не видел никогда. Каждую секунду со всех сторон, — вспоминает пассажир того рейса Игорь Балашов. — А накануне моя внучка и внук (младшие брат и сестра Дани) разговаривали между собой на каком-то птичьем языке. Дочь сняла это на видео. Если выключить картинку, а слушать только звук, кажется, что кричат чайки. Один раз в жизни они так разговаривали между собой, и именно накануне полета. Для меня это просто нонсенс такой, шок.
До того полета Игорь Викторович был настоящим фанатом воздушного транспорта и не понимал, почему некоторые люди боятся летать на самолетах. Когда их борт оторвался от земли, он сразу услышал странный шум, но не придал этому значения — а потом, говорит, он почувствовал, как отказал левый двигатель. В салоне была гробовая тишина. Пилоты тоже молчали и не объясняли, что происходит. Но пассажиры догадывались.
— У меня билась одна мысль: «Дане за что? У него ведь вся жизнь впереди». В голове эта фраза, наверное, так и будет у меня всегда оставаться. До сих пор, когда вспоминаю, мурашки по коже бегут, — поделился Игорь Балашов. — После аварийной посадки 173 человека отказались лететь сразу. Многие до сих пор не могут летать. Но мы решили: отпуску быть. Даня на море хотел. Взяли силы в кулак и на следующий день полетели. Конечно, после такого ты к каждому звуку прислушиваешься. Да, у внука по глазам было видно, что он сильно переживает. Но осилил. У него после этого еще были полеты.
Даня в этом году перешел в восьмой класс. Увлекается футболом и занимается в театральном училище. У Светланы и Игоря Балашовых жизнь тоже бьет ключом.
— У нас с супругой до полета было трое внуков, а после полета стало четверо! В 2022 году родилась наша Анечка, — поделился радостной новостью Игорь Балашов. — С пассажирами у нас есть общий чат, мы встречаемся. И в эту годовщину встретимся. Съездим на поле. Мы всегда берем кукурузу. В первый год ее не было, и мы собирали обломки: каждый, кто был, себе по частичке от самолета взял. В какой-то год мы приехали в Жуковский, где стоит распиленный самолет. Посмотрели, сфотографировались.
Весь день 15 августа мы вели онлайн о событиях в Подмосковье. Мы поговорили с женой Дамира, Натальей Юсуповой. Спустя несколько месяцев экипаж самолета наградил Владимир Путин. А в конце 2019 года мы взяли у Дамира большое интервью, в котором он рассказал нам, как всё происходило и легко ли ему справляться с внезапной славой.
В марте 2023 года пилот публично признался в том, какие ошибки совершил во время того полета, а еще рассказал, почему перестал называть свое имя пассажирам перед взлетом.