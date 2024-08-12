«Вызвали скорую, но не помогло»: у популярного ТЦ в Ярославле нашли тело прохожего

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На месте работают сотрудники СК

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4 комментария
По словам очевидцев, после врачей тут же приехали сотрудники полиции

Днем 12 августа в Заволжском районе Ярославле скончался 46-летний мужчина. По словам местных, его нашли у дороги вблизи торгового центра «Аврора» на проспекте Машиностроителей.

— Тело у «Авроры» на проспекте Машиностроителей. Сначала вызвали скорую, но не помогло. Приехала дежурная часть УВД, — сообщили очевидцы в группе «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!»

На запрос 76.RU в следственном управлении СК России по Ярославской области уточнили, что следователи работают на месте. Предварительно, видимых признаков насильственной смерти не обнаружено.

Рядом с мужчиной лежал рюкзак

По информации источника 76.RU, умерший мужчина жил неподалеку.

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Комментарии
4
Гость
12 августа 2024, 13:51
Не надо курить и кушать жирную пищу, сосуды будут лучше
Гость
12 августа 2024, 13:27
Вышел на пенсию 😡 через сколько часов приехала скорая помощь?
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