«Вызвали скорую, но не помогло»: у популярного ТЦ в Ярославле нашли тело прохожего

Днем 12 августа в Заволжском районе Ярославле скончался 46-летний мужчина. По словам местных, его нашли у дороги вблизи торгового центра «Аврора» на проспекте Машиностроителей.
— Тело у «Авроры» на проспекте Машиностроителей. Сначала вызвали скорую, но не помогло. Приехала дежурная часть УВД, — сообщили очевидцы в группе «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!»
На запрос 76.RU в следственном управлении СК России по Ярославской области уточнили, что следователи работают на месте. Предварительно, видимых признаков насильственной смерти не обнаружено.
По информации источника 76.RU, умерший мужчина жил неподалеку.