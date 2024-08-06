«Валяется, корчится»: появились подробности ДТП с мотоциклом и кроссовером под Ярославлем

На место выезжали медики скорой помощи Источник: Жесть Ярославль / Vk.com











Появились подробности ДТП с мотоциклом и кроссовером под Ярославлем. Авария произошла в райне шести часов вечера 5 августа в поселке Нагорном Ярославского района ДТП. В районе дома № 1 по улице Огородной столкнулись кроссовер «Тойота» и кроссовый мотоцикл. Судя по тому, что вмятина осталась на боковой стороне иномарки, можно сделать вывод, что мотоцикл врезался в авто.

Мотоциклом управлял 21-летний парень. В момент ДТП он вез 16-летнего приятеля. После столкновения оба парня слетели на лужайку. Очевидцы рассказали, что им вызывали скорую помощь. Видео с последствиями аварии опубликовали в группе «Жесть Ярославль» во «ВКонтакте».

— Вот этот вот сбил его, — произносит оператор, указывая сначала на водителя авто, а затем на пострадавших парней. — Вон валяется, корчится.

Пострадавшие юноши ждали, пока им помогут медики Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

По данным правоохранителей, пострадавших парней доставили в больницу. А тот, что управлял мотоциклом, был пьян в момент аварии.