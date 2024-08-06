НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле

Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

3 м/c,

с-в.

 750мм 88%
Подробнее
USD 85,95
EUR 93,84
Заснял «водяную бомбу»
Бесплатный концерт в центре
Кому полагается участок земли
Как вычислить грибные места
Пытался обнести секс-шоп
Застройка у дома-памятника
Новый автобус
Перестановки в правительстве
Ярославна — об Олимпиаде
Квартира за 32 млн
Происшествия «Валяется, корчится»: появились подробности ДТП с мотоциклом и кроссовером под Ярославлем

«Валяется, корчится»: появились подробности ДТП с мотоциклом и кроссовером под Ярославлем

Авария случилась вечером 5 августа

2 495
5 комментариев
На место выезжали медики скорой помощи

Появились подробности ДТП с мотоциклом и кроссовером под Ярославлем. Авария произошла в райне шести часов вечера 5 августа в поселке Нагорном Ярославского района ДТП. В районе дома № 1 по улице Огородной столкнулись кроссовер «Тойота» и кроссовый мотоцикл. Судя по тому, что вмятина осталась на боковой стороне иномарки, можно сделать вывод, что мотоцикл врезался в авто.

Мотоциклом управлял 21-летний парень. В момент ДТП он вез 16-летнего приятеля. После столкновения оба парня слетели на лужайку. Очевидцы рассказали, что им вызывали скорую помощь. Видео с последствиями аварии опубликовали в группе «Жесть Ярославль» во «ВКонтакте».

— Вот этот вот сбил его, — произносит оператор, указывая сначала на водителя авто, а затем на пострадавших парней. — Вон валяется, корчится.

Пострадавшие юноши ждали, пока им помогут медики

По данным правоохранителей, пострадавших парней доставили в больницу. А тот, что управлял мотоциклом, был пьян в момент аварии.

— 21-летний водитель управлял кроссовым мотоциклом, находясь в состоянии опьянения, — рассказали в Госавтоинспекции Ярославской области.

ПО ТЕМЕ
ДТП Мотоциклист Полиция
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
6 августа 2024, 10:55
Не корчись мотоциклетовод это твой выбор тс
Гость
6 августа 2024, 11:21
Человек поворачивал, а пьяные нет. Ну теперь отдыхают.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Машина сыплется, менять не на что»: журналист — об отсутствии выбора для «бюджетных» автомобилистов
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
Все недовольны, а он в восторге. Почему стоит побывать в Абхазии, где гораздо лучше, чем в Сочи, — колонка туриста
Денис Давыдов
Побывал в Абхазии
Мнение
«Мы ж человеки, а не роботы!»: воспитатель в детском саду — о работе в две смены за 24 тысячи в месяц
Анонимное мнение
Мнение
Почему врачи в России — лучшие, или Взгляд изнутри на турецкую больницу
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
«Платить было нечем»: пенсионерка добилась признания ее банкротом — как и зачем
Анна Макарова
Банкрот на пенсии
Рекомендуем