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Мой дом «Разговариваю с ним, хвалю за мощь, поглаживаю стрелку»: пенсионерка вырастила цветок невиданного размера — удивительные фото

«Разговариваю с ним, хвалю за мощь, поглаживаю стрелку»: пенсионерка вырастила цветок невиданного размера — удивительные фото

В Сети удивляются и предлагают сделать заявку в Книгу рекордов России

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Северянка уже давно выращивает цветы-гиганты | Источник: Светлана ЧаплинскаяСеверянка уже давно выращивает цветы-гиганты | Источник: Светлана Чаплинская

Северянка уже давно выращивает цветы-гиганты

Источник:

Светлана Чаплинская

Жительница поселка Шипицыно Архангельской области Светлана Чаплинская не первый год выращивает цветы, но такое чудо видит впервые. В соцсетях удивлению тоже нет предела: гигантский цветок гиппеаструма размером с голову человека — такое не каждый день увидишь. Одни просто восхищались, другие не верили своим глазам и подозревали, что это не реальное растение, а творение нейросети. Журналисты 29.RU связались со Светланой Ивановной и узнали, что цветок — точно настоящий.

Как оказалось, цветовод-любитель купила «мамочку» своего красавца около 15 лет назад, и в первое же цветение гиппеаструм выпустил шесть больших бутонов. Цветки были просто огромные, диаметром до 33 сантиметров, на высокой и мощной стрелке. Приходилось даже привязывать стрелку веревкой, так как однажды под тяжестью бутонов горшок упал с подоконника.

Источник: Светлана ЧаплинскаяИсточник: Светлана Чаплинская
Источник:

Светлана Чаплинская

«Только через 15 лет у „мамочки“ появилась первая детка. Она быстро выросла, я еле достала ее из горшка, посадила в отдельный горшок. И вот в этом году детка выпустила стрелку, которая росла не по дням, а по часам. И наконец появился огромный цветок. Потом стали распускаться и другие. Всего пять огромных цветков», — рассказала Светлана Ивановна 29.RU.

Огромных — это не преувеличение. Диаметр самого крупного цветка — целых 34 сантиметра!

Источник: Светлана ЧаплинскаяИсточник: Светлана Чаплинская
Источник:

Светлана Чаплинская

Что касается ухода за гигантом, то, по словам Светланы Чаплинской, ничего особенного она не делает.

«Растет в обычном цветочном горшке объемом 1,5 литра. Особого ухода за этими цветами я не делаю, иногда удобряю только биогумусом, поливаю. А больше разговариваю с ними, хвалю за такую мощь и красоту, поглаживаю стрелку. Есть у меня и другие сорта гиппеаструма, цветы тоже крупные, но стрелки небольшие.

Цветов у меня очень много, все подоконники ими заставлены. Есть орхидеи, фиалки, гортензии, декабристы, много гераней, которые тоже растут очень большие, выше окна, и имеют много бутонов. На даче пол-огорода занято цветами. Сейчас однолетники почти не сажаю, много многолетников есть. А раньше высаживала до полсотни петуний. Было до сотни георгинов, теперь приходится каждый год сокращать их выращивание, очень трудоемко осенью выкапывать их и хранить такое количество. Много цветущих кустарников», — поделилась Светлана Ивановна.

Цветы Светлана выращивает сотнями | Источник: Светлана ЧаплинскаяЦветы Светлана выращивает сотнями | Источник: Светлана Чаплинская

Цветы Светлана выращивает сотнями

Источник:

Светлана Чаплинская

Источник: Светлана ЧаплинскаяИсточник: Светлана Чаплинская
Источник:

Светлана Чаплинская

Слава о цветке-гиганте дошла даже до местной администрации — там считают, что достижение Светланы Ивановны стоило бы зафиксировать документально: «С таким „аленьким цветочком“ Светлана Чаплинская смело может заявляться в Книгу рекордов России. Предыдущий чемпион был зафиксирован в 2023 году в Челябинской области. Жительница города Озерска вырастила гиппеаструм, цветок которого был 26,5 сантиметра, что на 7,5 сантиметра меньше, чем у жительницы Котласского округа».

Источник: Светлана ЧаплинскаяИсточник: Светлана Чаплинская
Источник:

Светлана Чаплинская

Как добавила сама Светлана, ей давно советовали обратиться со своим гиппеаструмом в Книгу рекордов Гиннесса.

«Но я об этом просто не думала. Хотя вот только вчера зашла и посмотрела на тот невзрачный цветок в книге и поняла, что такому цветку, как у меня, там самое место, но как туда попасть, не знаю. Просто хотелось, чтобы больше людей увидели эту красоту. Скоро расцветет и его „мамочка“, я тоже сфотографирую и измерю цветок. Раньше я даже не измеряла — было ни к чему, и так видно, что огромный, хотя многие спрашивали о размере», — ответила она.

Если вы вдохновились примером Светланы Чаплинской и тоже хотите обзавестись домашним садом, почитайте рекомендации опытного садовода о том, какие растения украсят вашу дачу или балкон и как их выращивать. Для того чтобы заниматься разведением цветов, не обязательно иметь огромную площадь. Так, например, биолог Алина Коростелева разводит мини-фиалки в однокомнатной квартире, причем ее мини-сад с легкостью помещается в обычный чемодан.

ПО ТЕМЕ
Мария ГавриловаМария Гаврилова
Мария Гаврилова
Внештатный журналист 29.RU
Цветок Гигант Растение Книга рекордов
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Комментарии
1
Гость
9 мая, 20:29
Но нынче мне милее ядерный цветок на Оболони.
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Гость
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