Греете воду для ванны стиральной машиной? Спросили у сантехника, надежный ли это план

Начинается сезон летних отключений горячей воды. У некоторых на такой случай есть водонагреватели, а кто-то по старинке кипятит воду на плите и моется в тазиках. Для тех, кому эти способы по какой-то причине не подходят, в интернете есть необычный лайфхак — воду предлагают греть в стиральной машине. Наши коллеги из 29.RU спросили у сантехника, насколько это эффективно и безопасно.
Если верить инструкциям с различных сайтов, подогреть воду в стиральной машине довольно просто. Для этого нужно:
Убрать сливной шланг стиральной машины из канализации и направить его в ванную с холодной водой.
Запустить стиральную машину без белья на максимальной температуре стирки.
По словам пользователей Сети, таким образом машинка будет работать как проточный бойлер — нагревать воду и сливать ее в ванну.
Журналисты 29.RU спросили у сантехника, насколько это эффективно и безопасно.
— Нагреть воду таким способом действительно можно и даже безопасно. Машинка будет работать в штатном режиме. Но из нее сливается не только горячая, но и холодная вода (при полоскании). Нужно правильно подобрать цикл. Честно, я бы таким заниматься не стал, потому что это не очень эффективно. На один цикл в среднем идет 12 литров воды, и вы потратите довольно много электричества, чтобы набрать ванну. Я всем советую не заниматься такой ерундой и купить нагреватель, — рассказал Павел Павлов.