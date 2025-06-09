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Мой дом Греете воду для ванны стиральной машиной? Спросили у сантехника, надежный ли это план

Греете воду для ванны стиральной машиной? Спросили у сантехника, надежный ли это план

Мнение эксперта по поводу популярной в интернете идеи

1 410
4 комментария
Если очень нужно, машинку можно использовать как нагреватель | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUЕсли очень нужно, машинку можно использовать как нагреватель | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Если очень нужно, машинку можно использовать как нагреватель

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

Начинается сезон летних отключений горячей воды. У некоторых на такой случай есть водонагреватели, а кто-то по старинке кипятит воду на плите и моется в тазиках. Для тех, кому эти способы по какой-то причине не подходят, в интернете есть необычный лайфхак — воду предлагают греть в стиральной машине. Наши коллеги из 29.RU спросили у сантехника, насколько это эффективно и безопасно.

Если верить инструкциям с различных сайтов, подогреть воду в стиральной машине довольно просто. Для этого нужно:

  1. Убрать сливной шланг стиральной машины из канализации и направить его в ванную с холодной водой.

  2. Запустить стиральную машину без белья на максимальной температуре стирки.

По словам пользователей Сети, таким образом машинка будет работать как проточный бойлер — нагревать воду и сливать ее в ванну.

Журналисты 29.RU спросили у сантехника, насколько это эффективно и безопасно.

— Нагреть воду таким способом действительно можно и даже безопасно. Машинка будет работать в штатном режиме. Но из нее сливается не только горячая, но и холодная вода (при полоскании). Нужно правильно подобрать цикл. Честно, я бы таким заниматься не стал, потому что это не очень эффективно. На один цикл в среднем идет 12 литров воды, и вы потратите довольно много электричества, чтобы набрать ванну. Я всем советую не заниматься такой ерундой и купить нагреватель, — рассказал Павел Павлов.

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Антон ДаниловАнтон Данилов
Антон Данилов
Корреспондент
Водонагреватель Стиральная машина Сантехник Лайфхак
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Комментарии
4
Гость
23 часа
большинство просоо не моется, в автобусе не дышать нужен знак
Гость
23 часа
что за бред
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