Греете воду для ванны стиральной машиной? Спросили у сантехника, надежный ли это план

Если очень нужно, машинку можно использовать как нагреватель Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU











Начинается сезон летних отключений горячей воды. У некоторых на такой случай есть водонагреватели, а кто-то по старинке кипятит воду на плите и моется в тазиках. Для тех, кому эти способы по какой-то причине не подходят, в интернете есть необычный лайфхак — воду предлагают греть в стиральной машине. Наши коллеги из 29.RU спросили у сантехника, насколько это эффективно и безопасно.

Если верить инструкциям с различных сайтов, подогреть воду в стиральной машине довольно просто. Для этого нужно:

Убрать сливной шланг стиральной машины из канализации и направить его в ванную с холодной водой. Запустить стиральную машину без белья на максимальной температуре стирки.

По словам пользователей Сети, таким образом машинка будет работать как проточный бойлер — нагревать воду и сливать ее в ванну.

Журналисты 29.RU спросили у сантехника, насколько это эффективно и безопасно.