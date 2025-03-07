«Это уже клиника»: фигуристка Александра Трусова показала свою черную-черную квартиру — вы стали бы жить в такой?

Интересно, не теряет ли фигуристка в этой квартире свою черную собаку? Источник: Blue Sleep / YouTube











Пока всех пугала страшилка о черном-черном доме с черной-черной комнатой, на фигуристку Александру Трусову она оказала совсем иной эффект. «Русская ракета» показала свою квартиру, полностью оформленную в темных цветах. Выбор оттенков олимпийская призерка объясняет просто.

— Когда мы катаемся на льду, очень ярко, очень светло. Мне хочется, чтобы в квартире, куда я прихожу только поспать, полежать, посмотреть телевизор, было темно, — рассказала Александра на ютуб-канале Blue Sleep.

Источник: Blue Sleep / YouTube











Ванная, гостиная, спальня и кухня — в ста квадратных метрах практически нет светлых пятен, кроме коридора. Он, на удивление, оформлен в белом цвете и украшен черными рисунками леса.

Источник: Blue Sleep / YouTube











Создать черный дизайн мечты оказалось непросто: пока на витринах магазинов есть сотни белых раковин и унитазов, другие цвета делают только на заказ.

— Сложно было подбирать оттенки, старались, выбирали, ждали. Я, конечно, не сильно принимала в этом участие, потому что график очень плотный, всё согласовывали онлайн. Проблемы были с цветом штукатурки, потому что такого нет, его специально мешали. И да, у меня черная ванная, тоже пришлось подождать, — объясняет Александра.

Насколько долговечен такой ремонт, покажет только время, но об уборке Александра не беспокоится и приглашает домработницу.

— Конечно, остаются соли от воды, практичнее было бы с обычной техникой, но мне визуально нравится и красота требует жертв, — уверена фигуристка.

Источник: Blue Sleep / YouTube











Александра давно хотела такую квартиру. Муж Макар Игнатов легко принял необычный выбор Трусовой, так как и сам устал от светлых оттенков.

Источник: Blue Sleep / YouTube











— Он из Питера, жил в темной квартире. Поэтому мы с ним удачно совпали — он тоже любит такие цвета, — поделилась Александра.

Источник: Blue Sleep / YouTube











Поклонники Трусовой не разделили такой оптимизм и заподозрили, что на выбор повлияла нестабильная психика фигуристки или даже черная магия.

— Это уже клиника. Видеть и радоваться миру в таком цвете — точно психиатр нужен. Сходить на тест, провериться. Вот вляпался парень. Она себя покажет еще. Уже и показывала, истерила на соревнованиях. Надолго ли его хватит? — задается вопросом поклонница.

— Уж не ведьма ли девчонка? Именно ведьмы чаще всего выбирают черный — как в одежде, так и в интерьере! Так что я бы тут призадумалась, — пишут в комментариях под видео.

— Одни покрывают себя полностью татуировками, другие обустраивают себе черные норы для житья. Поляна для психиатра, — категорично отзываются фанаты.

— Квартира траура и скорби — отличный дизайн, Александра, — написала одна из зрительниц в комментариях к видео.

— Это просто какой-то каземат для пыток! У человека больная психика, любой психолог это подтвердит, — уверены люди.