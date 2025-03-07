Не просите этой добавки. За что коммунальщики начисляют дополнительную квартплату?

При проверке может выясниться, что прибор учета находится в исправном состоянии (например, пломбы на нем не повреждены), но его показания расходятся с теми, которые потребитель представил для расчета платы за период, предшествующий проверке.

В этом случае плата за услугу пересчитывается исходя из показаний, которые сняли проверяющие.