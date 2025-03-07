Не просите этой добавки. За что коммунальщики начисляют дополнительную квартплату?

Квитанции ЖКХ каждый месяц напоминают собственникам квартир, что за всё в этой жизни надо платить — особенно за газ, воду, отопление, электроэнергию и другие блага цивилизации. В большинстве случаев стоимость коммунальных ресурсов кажется довольно высокой. Но только не тем, кто занимается расчетами.
Бывают ситуации, когда коммунальщики имеют право доначислить потребителю некоторую сумму за предыдущие месяцы. Практикующий юрист Руслан Камалетдинов ранее рассказал, как можно уменьшить число в платежке, а теперь он разобрал для портала E1.RU, в каких случаях те, кто начисляет нам деньги, могут на законных основаниях сделать перерасчет в пользу коммунальщиков.
- Расхождение данных с приборами учета
- Определение размера расходов по показаниям общедомового прибора учета
- Несоответствие счетчика электроэнергии метрологическим требованиям
- Несанкционированное вмешательство в работу прибора учета
- Нарушение порядка подключения внутриквартирного оборудования
- Перерасчет при недопуске работника до проверки счетчиков
Расхождение данных с приборами учета
При проверке может выясниться, что прибор учета находится в исправном состоянии (например, пломбы на нем не повреждены), но его показания расходятся с теми, которые потребитель представил для расчета платы за период, предшествующий проверке.
В этом случае плата за услугу пересчитывается исходя из показаний, которые сняли проверяющие.
После перерасчета может оказаться, что потребитель оплатил услугу не полностью или, наоборот, переплатил за нее. В первом случае он получит требование внести доначисленную плату, а во втором — уведомление об излишне начисленной плате. Обратите внимание, что излишне уплаченные суммы вам зачтут при оплате будущих расчетных периодов (п. 61 Правил № 354).
Правила № 354 — постановление правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»).
Определение размера расходов по показаниям общедомового прибора учета
Доначисление возможно, если многоквартирный дом оснащен общедомовым прибором учета и собственники на общем собрании решили определить размер расходов на оплату из расчета среднемесячного объема потребления ресурса.
Также перерасчет вероятен, если решение об определении размера таких расходов не принято.
В этом случае производится перерасчет размера расходов на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества, на основании показаний общедомового прибора учета (ч. 9.2 ст. 156 ЖК РФ; пп. «б», «в» п. 29 (2), п. 29 (3) Правил, утв. постановлением правительства РФ от 13.08.2006 № 491; п. 2 приложения к Правилам № 491).
Несоответствие счетчика электроэнергии метрологическим требованиям
Если гарантирующий поставщик при поверке прибора учета электроэнергии обнаружил несоответствие его метрологическим требованиям, объем потребленной электроэнергии пересчитывается исходя из среднемесячных показаний прибора учета или норматива потребления (пп. «г» п. 59, п. п. 80 (1), 80 (2) Правил № 354).
Несанкционированное вмешательство в работу прибора учета
Если обнаружено вмешательство в работу прибора учета, которое привело к нарушению показателей, плата за коммунальные услуги пересчитывается с применением повышающего коэффициента 10.
При отсутствии информации о проживающих в квартире гражданах объем коммунальных услуг рассчитывается с учетом количества собственников.
Перерасчет производится с даты установления пломб и устройств, позволяющих фиксировать факт вмешательства в работу прибора учета; не ранее чем с даты предыдущей проверки прибора учета и не более чем за три месяца перед тем, как выявлено нарушение (п. 81 (11) Правил № 354).
Нарушение порядка подключения внутриквартирного оборудования
Перерасчет делается, если потребитель несанкционированно подключился к внутридомовым инженерным системам.
О таком подключении составляется акт, нарушителю отправляют уведомление о необходимости отключиться от коммуникаций и пересчитывают плату за коммунальную услугу.
Потребителю доначислят плату в зависимости от того, сколько ресурса он израсходовал после подключения. Объем «украденного» рассчитывается как произведение мощности подключенного оборудования (для водоснабжения и водоотведения — по пропускной способности трубы) и его круглосуточной работы, начиная с даты подключения до отключения.
Если невозможно определить мощность, доначисление высчитывается исходя из объема по нормативу потребления с применением повышающего коэффициента 10. Если в помещении никто не живет, объем коммунальных услуг рассчитывается с учетом количества собственников.
Если проверяющие не смогут установить дату несанкционированного подключения, то плату доначислят, начиная с даты предыдущей проверки прибора учета не более чем за трехмесячный срок (п. 62 Правил № 354).
Перерасчет при недопуске работника до проверки счетчиков
Плата за коммунальную услугу рассчитывается с применением повышающих коэффициентов, если проверяющего дважды не пустили в помещение для проверки или обслуживания счетчиков.
Аналогичным образом повышается плата за коммунальную услугу, предоставленную на общедомовые нужды, если собственники помещений в многоквартирном доме не обеспечили установку или введение в эксплуатацию общедомового прибора учета (пп. 60 (1), 60 (3), 80 (1) Правил № 354; пп. 4, 26 (1) приложения № 2 к Правилам № 354).
Следует учитывать, что нормы, устанавливающие повышающие коэффициенты, не применяются к ветхим, аварийным, подлежащим сносу или капитальному ремонту домам (п. 2 Критериев, утв. приказом Минстроя России от 28.08.2020 № 485/пр.; письмо Минстроя России от 03.11.2016 № 36508-ОД/04).
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