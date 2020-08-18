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Почти 7 тысяч заболевших: ярославский оперштаб выдал свежую статистику по COVID

Данные по заболеваемости на 18 августа

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За сутки в регионе проведено 1306 лабораторных исследований

За сутки в регионе проведено 1306 лабораторных исследований

В Ярославской области коронавирусом заболели +37

В Ярославской области к утру 18 августа выздоровел и выписан ещё 51 житель региона. Количество заболевших коронавирусной инфекцией увеличилось на 37 человек.

— Всего госпитализированных на инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары региона — 303 пациента: 87 — с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 216 — с типичной клиникой COVID-19. Выздоровевших за весь период — 5999 человек, умерших — 32 человека.

За сутки проведено 1306 лабораторных исследований. На обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) — 1256 человек, на карантине — 1509 человек.

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Ярославлькоронавирус
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