В Ярославской области на медико-фармацевтический кластер потратят больше миллиарда

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Масштабным проектом займётся Ростех
Соглашение подписали на форуме в Петербурге
Сегодня на петербургском экономическом форуме ярославский губернатор Дмитрий Миронов подписал соглашение о создании медико-фармацевтического кластера в Ростовском районе.
Проектом займётся госкорпорация «Ростех» (концерн «Вега» — структура ростеховской «Росэлектроники»). Инвестируют в это дело больше миллиарда рублей.
Глава Ярославской области считает, что в регионе успешно работает фармацевтический кластер полного цикла.
— Поэтому у нас есть важные преимущества для развития смежного медико-фармацевтического кластера: система подготовки квалифицированных кадров, партнеры по сбыту, сервисная и инфраструктурная поддержка, — сказал Дмитрий Миронов. — Реализация проектов «Ростеха» позволит создать новые рабочие места, увеличить поступления в консолидированный бюджет, что положительно скажется на развитии как моногорода Ростова, так и региона в целом.
В состав медкластера войдут производство гемостатических рассасывающихся материалов на основе чешских технологий и предприятие по выпуску инъекционных медицинских игл.
Гендиректор концерна Вячеслав Михеев предположил, что построят кластер года через 2,5–3. Также на форуме сообщили, что концерн займется централизацией клинико-диагностических лабораторий на территории Ярославской области.
— Такой подход позволит сократить расходы областного бюджета на лабораторные исследования не менее чем на 20 процентов, — полагают в правительстве Ярославской области.
В безконкурентной монополизированной громоздкой среде новой плановой экономики о дешевых лекарствах можно не мечтать.
опять централизация-монополизация
гемостатика, иголки и лаборатории - клаааастер