В Ярославской области на медико-фармацевтический кластер потратят больше миллиарда

— Поэтому у нас есть важные преимущества для развития смежного медико-фармацевтического кластера: система подготовки квалифицированных кадров, партнеры по сбыту, сервисная и инфраструктурная поддержка, — сказал Дмитрий Миронов. — Реализация проектов «Ростеха» позволит создать новые рабочие места, увеличить поступления в консолидированный бюджет, что положительно скажется на развитии как моногорода Ростова, так и региона в целом.

Проектом займётся госкорпорация «Ростех» (концерн «Вега» — структура ростеховской «Росэлектроники»). Инвестируют в это дело больше миллиарда рублей.

Сегодня на петербургском экономическом форуме ярославский губернатор Дмитрий Миронов подписал соглашение о создании медико-фармацевтического кластера в Ростовском районе.



В состав медкластера войдут производство гемостатических рассасывающихся материалов на основе чешских технологий и предприятие по выпуску инъекционных медицинских игл.



Гендиректор концерна Вячеслав Михеев предположил, что построят кластер года через 2,5–3. Также на форуме сообщили, что концерн займется централизацией клинико-диагностических лабораторий на территории Ярославской области.

— Такой подход позволит сократить расходы областного бюджета на лабораторные исследования не менее чем на 20 процентов, — полагают в правительстве Ярославской области.