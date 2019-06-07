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Здоровье

В Ярославской области на медико-фармацевтический кластер потратят больше миллиарда

Масштабным проектом займётся Ростех

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Соглашение подписали на форуме в Петербурге

Фото: правительство Ярославской области

Сегодня на петербургском экономическом форуме ярославский губернатор Дмитрий Миронов подписал соглашение о создании медико-фармацевтического кластера в Ростовском районе.

Проектом займётся госкорпорация «Ростех» (концерн «Вега» — структура ростеховской «Росэлектроники»). Инвестируют в это дело больше миллиарда рублей.

Глава Ярославской области считает, что в регионе успешно работает фармацевтический кластер полного цикла.

— Поэтому у нас есть важные преимущества для развития смежного медико-фармацевтического кластера: система подготовки квалифицированных кадров, партнеры по сбыту, сервисная и инфраструктурная поддержка, — сказал Дмитрий Миронов. — Реализация проектов «Ростеха» позволит создать новые рабочие места, увеличить поступления в консолидированный бюджет, что положительно скажется на развитии как моногорода Ростова, так и региона в целом.


В состав медкластера войдут производство гемостатических рассасывающихся материалов на основе чешских технологий и предприятие по выпуску инъекционных медицинских игл.

Гендиректор концерна Вячеслав Михеев предположил, что построят кластер года через 2,5–3. Также на форуме сообщили, что концерн займется централизацией клинико-диагностических лабораторий на территории Ярославской области.

— Такой подход позволит сократить расходы областного бюджета на лабораторные исследования не менее чем на 20 процентов, — полагают в правительстве Ярославской области.

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здоровьемедицина

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КОММЕНТАРИИ (3)

гость
7 июн 2019 в 17:18

В безконкурентной монополизированной громоздкой среде новой плановой экономики о дешевых лекарствах можно не мечтать.

Гость
7 июн 2019 в 15:39

опять централизация-монополизация
гемостатика, иголки и лаборатории - клаааастер

Анго
7 июн 2019 в 15:28

А в Москве на разгон туч и облаков к 9 мая потратили почти 400 миллионов. Правда,дождь на 9 мая в Москве всё-равно был.