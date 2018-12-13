Ярославль получит уникальную технику за 40 миллионов рублей, чтобы лечить рак

Чтобы лечить раковых больных, в Ярославль привезут суперсовременную технику, стоимость которой — 40 миллионов рублей.



Уникальные операции по удалению рака пищеварительной системы сегодня проводят в российско-японском эндоскопическом центре, который девять лет назад был открыт в Ярославле.



В этом центре впервые в стране были организованы курсы для врачей с использованием специальных тренажеров, изготовленных из изолированных органов животных. Сегодня в рамках федеральной программы переоснащения учреждение получило более современную обучающую эндоскопическую технику. Её стоимость — порядка 40 миллионов рублей. Это только часть оборудования, в начале следующего года поступят тренажеры на сумму 20 миллионов рублей.

