Ярославль получит уникальную технику за 40 миллионов рублей, чтобы лечить рак

Первую технику завезут в начале следующего года
Чтобы лечить раковых больных, в Ярославль привезут суперсовременную технику, стоимость которой — 40 миллионов рублей.
Уникальные операции по удалению рака пищеварительной системы сегодня проводят в российско-японском эндоскопическом центре, который девять лет назад был открыт в Ярославле.
В этом центре впервые в стране были организованы курсы для врачей с использованием специальных тренажеров, изготовленных из изолированных органов животных. Сегодня в рамках федеральной программы переоснащения учреждение получило более современную обучающую эндоскопическую технику. Её стоимость — порядка 40 миллионов рублей. Это только часть оборудования, в начале следующего года поступят тренажеры на сумму 20 миллионов рублей.
— Ярославская область — пример для всей страны по организации российско-японского сотрудничества в сфере борьбы с онкологией. Так охарактеризовали практики наших медиков и ученых в Совете Федерации, — отметил заместитель председателя правительства области Игорь Селезнев. — В рамках национального проекта мы получаем серьезные средства на закупку оборудования, выделяем из регионального бюджета деньги на подготовку помещений для этой техники. Кроме того, в ближайшее время будем корректировать лекарственный ассортимент в пользу самых современных противоопухолевых препаратов.
Сегодня также был подписан договор о продолжении сотрудничества региона с японским медицинским университетом Канадзавы.
Дальнейшее сотрудничество с медицинским университетом Канадзавы также будет направлено на развитие образовательных программ, проведение практических курсов повышения квалификации для врачей, внедрение новых технологий в практическое здравоохранение.
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