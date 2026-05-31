Здоровье «Она ударила его сковородкой, а он вколол ей нож»: молодые врачи — о работе в глубинке и выходках пациентов

Борис и Гордей — это то самое дуо из хирурга и анестезиолога: почему-то в народе ходят слухи, что они должны бороться за главенство на операции и за глаза друг друга ненавидеть. В случае наших героев всё наоборот: они друзья с универской скамьи до такой степени, что вместе переехали работать в деревню. Теперь они ведут блог о том, каково это — быть врачами в башкирской глубинке. UFA1.RU они рассказали, насколько отличается работа в селе и в городе, а также о шокирующих выходках пациентов.

К слову, о выходках: как-то пришла на прием к хирургу Борису одна женщина — из спины ее торчала рукоятка ножа. Оказалось, то была бытовая ссора с мужем.

«Она ударила его сковородкой из-за его кутежей и пьянок, а он тем временем решил не оставаться в долгу и вколол ей нож», — говорит хирург.

Нож задел несколько органов, пришлось провести сложную операцию и даже вырезать селезенку. Женщину в итоге спасли, однако она, как только отошла от наркоза, дала деру из больницы домой. Что было дальше, врачи не знают, они вызвали полицию, а потом пару раз видели ее в добром здравии в местном магазине.

Несмотря на трудности, Борис и Гордей справляются, к тому же рядом красавицы-жены, которые тоже работают врачами.

Назифа НурмухаметоваНазифа Нурмухаметова
