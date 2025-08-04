«Холодный пот, серая кожа, страх смерти»: врач вступила в программу помощи авиапассажирам — кого она уже спасла

Ольга Королева — реаниматолог с большим стажем и точно знает, что делать в экстренной ситуации Источник: Александр Ощепков / NGS.RU, Ольга Королева

У анестезиолога-реаниматолога Ольги Королевой редко какая командировка или отпуск проходят без приключений — врач регистрируется на борту как специалист с медицинским образованием и регулярно приходит на помощь пассажирам. В ее послужном летном списке десятки случаев оказания первой помощи на борту: от банального перепада давления до спасения женщины с инфарктом миокарда. Она поделилась непростыми историями с NGS.RU.

«Серая кожа и страх смерти»

Ольга Королева — кандидат медицинских наук, известная в родном Новосибирске врач анестезиолог-реаниматолог. В программу «Врачи на борту» она вступила сразу же, как о ней узнала, — пять лет назад.

«Это было такое дополнение моей гражданской ответственности, потому что даже и без льгот я бы все равно помогала людям. Дороже жизни человека ничего в этом мире нет. Отказать в помощи просто недопустимо», — убеждена Ольга Королева.

Благодаря тому, что бортпроводники знают, где сидит специалист, можно избежать лишней паники, а это особо важно в замкнутом пространстве. К Ольге Викторовне подходят за помощью, тихо объясняют ситуацию и отводят к пассажиру.

30 июля 2020 года Ассоциация врачей авиационной медицины (АВАМ) совместно с авиакомпанией S7 Airlines запустили программу «Врачи на борту». Медик регистрируется через специальную форму, получает скидку на полет и другие привилегии. Бортпроводник же знает, где сидит врач, и в экстренной ситуации может обратиться к нему за помощью. В программе сейчас участвует более 70 тысяч медработников. Все они застрахованы «Ингосстрахом» от возможных юридических рисков. Ассоциация также дополнительно проводит для участников программы тренинги по оказанию помощи на высоте.

Один из самых запоминающихся случаев произошел с врачом в декабре 2023 года, когда она возвращалась из московской командировки домой. Во время полета стало плохо 70-летней пассажирке.

«Не было возможности, конечно, записать ЭКГ, но если судить по клиническим проявлениям, то это был инфаркт миокарда. Холодный пот, серая кожа, очень сильная гипоксия, спутанное сознание, низкое давление, страх смерти», — перечислила реаниматолог.

Врач смогла справиться с этой ситуацией, и женщина даже осталась в сознании. Оказалось, что у пассажирки уже были приступы стенокардии и неоднократно наблюдались симптомы, указывающие на возможную сердечно-сосудистую катастрофу. Самолет приземлился в Новосибирске, где женщину встречали скорая и муж. Благодаря своевременной помощи удалось избежать самого страшного.

«Паники удалось избежать»

Муж Ольги привык, что почти каждый полет его жену просят о помощи Источник: Ольга Королева

Среди запомнившихся перелетов Ольги был рейс в Сочи. Девочка 14–15 лет тогда внезапно потеряла сознание.

«Паники удалось избежать. Так получилось, что у девочки резко снизилось артериальное давление и такой коллапс получился. Достаточно быстро привели ее в чувство», — делится врач.

Родители девочки были настолько благодарны и впечатлены, что после полета попросили врача сфотографироваться с ними на память.

Проблемы с давлением — частая причина недомогания пассажиров на борту, но не единственная. Люди неправильно питаются перед полетом, иногда употребляют алкоголь, а изменение атмосферного давления дополняет картину, сказываясь на желудочно-кишечном тракте.

«Могу привести один из случаев. Накануне полета мужчина пил алкоголь, праздновал начало своего отпуска. Из-за перепада давления у него раздуло живот, началась сильная боль. Дали ему спазмолитики, воду, снизили болевой синдром — это было очень важно сделать, потому что боль ведет к спазму всех сосудов, в том числе коронарных, а это очень опасно. Долетели в итоге благополучно», — рассказала Ольга Королева.

«Давно не ела и даже не пила воды»

За регистрацию в программе медики получают скидку в 10%, приоритетную регистрацию и другие привилегии Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Отдельная категория пассажиров, которым часто требуется помощь на борту, — беременные женщины. В этом году Ольга Викторовна возвращалась из командировки из Москвы, когда к ней подошла бортпроводница с просьбой о помощи. Пассажирка начала терять сознание, перестала нормально говорить, у нее понизилось давление.

«Беременность у пассажирки была около 12–15 недель, был сильный токсикоз. Она давно не ела и даже не пила воды. Резко понизился сахар в крови, произошла гипогликемия», — рассказала реаниматолог.

Сначала пассажирка отказывалась принимать помощь, но ее удалось уговорить выпить сладкий чай, дышать кислородом и принять правильную позу. Сахар в крови поднимали постепенно. Медики ждали приземления самолета и сразу же поднялись на борт, увезя беременную на скорой.

Врач отметила, что очень часто проблемы на борту возникают у курильщиков: в самолете курить нельзя, поэтому люди затягиваются сигаретами перед полетом, и сосуды не выдерживают такой нагрузки.

Она посоветовала регулярно проходить диспансеризацию, следовать рекомендациям врачей и при сомнениях воспользоваться бесплатным приложением «Летать здорово». С его помощью можно подготовиться к полету.