«Протекает скрыто»: врач из Ярославля предупредила о вирусе, который можно подхватить на маникюре

Врач развеяла мифы вокруг гепатита С Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Главный инфекционист Ярославской области Задыне Худоян рассказала о заболеваемости гепатитом C в регионе, вирус можно подхватить в самом неожиданном месте. По словам эксперта, в области стала снижаться заболеваемость хроническим вирусным гепатитом С. Такой вывод сделали после анализа данных за последние пять лет.

«Заболеваемость хроническим вирусным гепатитом С в Ярославской области за последние 5 лет снижается (с 44,48 до 22,4 на 100 тыс. населения). На диспансерном наблюдении состоит 4496 пациентов», — сообщила специалист ярославского Минздрава 28 июля, во Всемирный день борьбы с гепатитом.

Вирусный гепатит С — хроническое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом гепатита С. Заражение происходит через кровь, в том числе при нанесении татуировок, пирсинга или проведения косметологических процедур в салонах, где используют нестерильные иглы. В группе риска — люди, употребляющие инъекционные наркотики. Кроме того, вирус передается половым путем.

Специалист отмечает, что заражение может происходит, когда кровь инфицированного попадает в кровь, на поврежденную кожу или слизистую другого человека.

«Опасность заболевания в том, что в большинстве случаев гепатит С протекает скрыто. На протяжении длительного времени инфицированный человек чувствует себя хорошо. На ранних стадиях могут быть такие неспецифические симптомы, как слабость, повышенная утомляемость, головные боли, в крайне редких случаях может возникнуть пожелтение склер („белков глаз“), пожелтение кожи и кожный зуд», — прокомментировала Задыне Худоян.

Врач настоятельно рекомендует в домашних условиях пользоваться собственными бритвами и маникюрными принадлежностями, зубными щетками, полотенцами и другими средствами личной гигиены.

По словам инфекциониста, гепатит С поддается лечению и считается излечимым. Пациентам назначают курс специальных противовирусных препаратов, эффективность терапии достигает 97-98%.

Чем опасен гепатит C

Как отметили в Минздраве, при длительном течении заболевания у инфицированного начинается фиброз печени. Конечной стадией фиброза является цирроз печени.

«У некоторых пациентов на фоне цирроза печени может возникнуть злокачественное новообразование (гепатоцеллюлярная карцинома), поэтому всем людям с хроническим гепатитом С важно наблюдаться у врача и регулярно проходить необходимые обследования», — отметила врач-инфекционист.