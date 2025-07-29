НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+26°C

Сейчас в Ярославле
Погода+26°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +28

0 м/c,

 753мм 65%
Подробнее
3 Пробки
USD 79,58
EUR 93,21
Срезали лежачие полицейские
Куда поехать на электричке
Дорогие круизы на теплоходе
Программа чествования «Локомотива»
Уголовное дело после благоустройства
Реставрация церкви с «тысячерублевки»
Набор в новую школу
Летние предложения медцентров Ярославля
Сбой в работе «Аэрофлота»
Последствия обмеления Волги
Здоровье «Протекает скрыто»: врач из Ярославля предупредила о вирусе, который можно подхватить на маникюре

«Протекает скрыто»: врач из Ярославля предупредила о вирусе, который можно подхватить на маникюре

И объяснила, как обезопасить себя от болезни

191
1 комментарий
Врач развеяла мифы вокруг гепатита С | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUВрач развеяла мифы вокруг гепатита С | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Врач развеяла мифы вокруг гепатита С

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Главный инфекционист Ярославской области Задыне Худоян рассказала о заболеваемости гепатитом C в регионе, вирус можно подхватить в самом неожиданном месте. По словам эксперта, в области стала снижаться заболеваемость хроническим вирусным гепатитом С. Такой вывод сделали после анализа данных за последние пять лет.

«Заболеваемость хроническим вирусным гепатитом С в Ярославской области за последние 5 лет снижается (с 44,48 до 22,4 на 100 тыс. населения). На диспансерном наблюдении состоит 4496 пациентов», — сообщила специалист ярославского Минздрава 28 июля, во Всемирный день борьбы с гепатитом.

Вирусный гепатит С — хроническое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом гепатита С. Заражение происходит через кровь, в том числе при нанесении татуировок, пирсинга или проведения косметологических процедур в салонах, где используют нестерильные иглы. В группе риска — люди, употребляющие инъекционные наркотики. Кроме того, вирус передается половым путем.

Специалист отмечает, что заражение может происходит, когда кровь инфицированного попадает в кровь, на поврежденную кожу или слизистую другого человека.

«Опасность заболевания в том, что в большинстве случаев гепатит С протекает скрыто. На протяжении длительного времени инфицированный человек чувствует себя хорошо. На ранних стадиях могут быть такие неспецифические симптомы, как слабость, повышенная утомляемость, головные боли, в крайне редких случаях может возникнуть пожелтение склер („белков глаз“), пожелтение кожи и кожный зуд», — прокомментировала Задыне Худоян.

Врач настоятельно рекомендует в домашних условиях пользоваться собственными бритвами и маникюрными принадлежностями, зубными щетками, полотенцами и другими средствами личной гигиены.

По словам инфекциониста, гепатит С поддается лечению и считается излечимым. Пациентам назначают курс специальных противовирусных препаратов, эффективность терапии достигает 97-98%.

Чем опасен гепатит C

Как отметили в Минздраве, при длительном течении заболевания у инфицированного начинается фиброз печени. Конечной стадией фиброза является цирроз печени.

«У некоторых пациентов на фоне цирроза печени может возникнуть злокачественное новообразование (гепатоцеллюлярная карцинома), поэтому всем людям с хроническим гепатитом С важно наблюдаться у врача и регулярно проходить необходимые обследования», — отметила врач-инфекционист.

Ранее мы рассказывали, как работают противовирусные препараты во время лечения гепатита C.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Гепатит С Инфекционист Вирус Лечение
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
8 минут
Это страшно.. Везде коровий вирус....
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Первый раз вижу летом такую пустующую Анапу». Туристка рассказала, как бюджетно отдохнула на курорте, куда все боятся ехать
Екатерина Железнова
Журналистка
Мнение
«Большая конкуренция за покупателя»: эксперт — о том, оживит ли рынок ипотеки снижение ключевой ставки
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Кажется, что это не наша жизнь, а реалити-шоу». Папа в декрете — о том, как управляться с двумя детьми и не сойти с ума
Николай Летанин
Мнение
Возможен даже инфаркт. Что будет с сердцем, если неправильно чистить зубы
Альберт Ищенко
Мнение
Ура, меня сократили! Как уволиться, чтобы не остаться без денег: идеальный расклад
Кирилл Балицкий
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление