«Сначала отказывают почки, а потом гибель»: инфекционист предупредила россиян об опасном вирусе

Не все леса и погреба могут быть безопасными, как это может показаться на первый взгляд Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Один случайный вдох в погребе частного дома, во время прогулки в соседней лесопосадке или на пустыре, на рыбалке или на пикнике может стать причиной крайне тяжелой болезни, симптомы которой проявляются спустя несколько недель как обычная простуда.

Заведующая кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической медициной ВолгГМУ Ольга Чернявская напоминает о необходимости быть бдительным даже в ситуации, когда кажется, что ничего не угрожает. Наши коллеги из V1.RU публикуют разъяснения эксперта о том, какие важно принять меры, чтобы не пустить внутрь организма смертельно опасную заразу.

«Сами не болеют, только передают другим»

Невидимый убийца может подстерегать путников почти в каждом пушистом зверьке Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Смертельно опасный вирус, действие которого проявляется в организме человека только спустя некоторое время, переносят обычные мыши и мыши-полевки. И там, где они обитают, например спустившись в погреб и подняв пыль, для заражения достаточно просто сделать глубокий вдох.

— Источником геморрагической лихорадки с почечным синдромом выступают различные грызуны: домовые мыши, крысы, но чаще всего — мыши-полевки, — рассказывает профессор Чернявская. — Инфекция у них протекает латентно, то есть бессимптомно. Они не болеют сами, но являются источниками патогена, выделяя его в природу вместе с калом и мочой. Вирус может очень долго сохраняться в окружающей среде, он очень устойчив, и для заражения даже не обязателен прямой контакт с грызуном, так как распространяется патоген воздушно-пылевым путем.

По словам Ольги Чернявской, вирус может легко передаваться через овощи, не подвергшиеся термической обработке. Заражение происходит в случае, если в погребе или овощехранилище оказались грызуны-переносчики.

— Если в овощехранилище, например, была плохая герметизация и туда проникла зараженная особь, то даже банальная капуста из него может стать для человека потенциальным источником инфекции. Конечно, в том случае, если она не подвергалась термической обработке, — рассказывает Ольга Чернявская. — Но чаще всего заражение происходит именно при выезде на природу: на охоте, рыбалке или в ходе туристической поездки. К счастью, от человека к человеку эта инфекция не передается.

«Сперва кажется, что это грипп»

Сильнее всего удар вируса обрушивается на почки пациента Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Как рассказала Ольга Чернявская, проникнув в организм, инфекция проявляет себя не сразу. Первые симптомы появляются лишь спустя несколько недель, и их легко спутать.

— Первое время вирус размножается. Симптомов нет. Это называется «инкубационный период», — говорит врач-инфекционист. — Через 2–3 недели, иногда позже, у человека поднимается температура, обычно до высоких значений. Сопровождается лихорадка мышечными болями, ломотой в теле и болями в области поясницы и живота. Это всё очень неявные симптомы, характерные для гриппа и многих других заболеваний. Так как вирус при этом заболевании поражает именно сосуды, то отличительным признаком на ранней стадии может быть склерит — покраснение глаз за счет расширения и воспаления сосудов склер. Следом приходят еще и жажда, сухость во рту, нечеткость зрения, когда перед глазами возникают сетки, туман и расплывчатости.

Начальный этап, по словам медика, длится от трех до пяти дней, после чего болезнь перетекает в острую форму. И именно следующие три недели становятся критическими для заболевшего.

— Если человек не обратился в ранний период, то дальше болезнь поражает почки. Начинается олигурический период, когда у пациента уменьшается количество выделяемой мочи вплоть до полного ее отсутствия, — рассказывает профессор Чернявская. — Вирус геморрагической лихорадки с почечным синдромом поражает сосуды различных органов. Но больше всего страдают почки. А раз функция почек нарушается, то в организме накапливаются продукты жизнедеятельности, которые должны выводиться. Это крайне опасное состояние, которое грозит развитием острой почечной недостаточности и летальным исходом.

«Мыть руки и не пускать крыс в дом»

Личная гигиена — залог здоровья и безопасности Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Тяжесть заболевания и вероятность его завершения гибелью пациента, по словам врача-инфекциониста, во многом зависит от разновидности вируса и активности очага заражения.

— На территории России природные очаги ГЛПС расположены неравномерно. Какие-то из них более активные, какие-то менее. Наиболее активные очаги расположены между Волгой и Уралом, особенно в Башкирии и Татарстане. Довольно активный очаг есть в Саратовской области, — говорит Ольга Чернявская.

— Самое главное в эффективном лечении — это своевременная диагностика, которая позволяет начать адекватную этиотропную терапию. Чем раньше начато лечение, в том числе специфическими противовирусными препаратами, тем лучше прогноз, — говорит Ольга Чернявская. — А в ходе лечения мы можем немного вздохнуть с облегчением, когда у пациента болезнь переходит из олигурического периода в полигурический. То есть когда у него начинает выделяться очень много мочи, до восьми-десяти литров в день. Это может странно звучать, но это первый позитивный сигнал, означающий переход с пути умирания на путь выздоровления.

Профилактическая вакцинация от ГЛПС, по словам Ольги Чернявской, в России не проводится. Поэтому лучшим способом профилактики страшной болезни остаются только лишь мышеловки и личная гигиена.

— Основные меры профилактики геморрагической лихорадки с почечным синдромом — это защита от грызунов и борьба с ними. Следует защищать жилые помещения и хозяйственные постройки от проникновения грызунов, а если они всё же проникли, то безжалостно их истреблять, — говорит профессор.

При работе с сеном, соломой, при уборке помещений стоит надевать респиратор. При уборке также использовать дезинфицирующие средства.