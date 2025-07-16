Россияне в шесть раз чаще стали покупать одно лекарство: что это и почему врачи напуганы

Спрос на препараты для похудения растет Источник: Лина Саитова / 116.RU

За последние несколько месяцев в России наблюдается стремительный рост интереса к новым препаратам для снижения веса, основанным на действующих веществах семаглутиде и тирзепатиде, сообщают «Известия».

Эти лекарства, ранее применявшиеся преимущественно для лечения диабета второго типа, сегодня активно используются для борьбы с ожирением — серьезной медицинской проблемой, которая всё чаще становится актуальной в российском обществе. Врачи озабочены этой тенденцией — использование данных препаратов не по назначению может быть опасным.

Мировой тренд и российские реалии

По данным аналитиков фармацевтического рынка, за первые три месяца 2024 года в России было выпущено около 2,4 миллиона упаковок препаратов на основе семаглутида и тирзепатида — это в 10 раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой скачок связан не только с расширением ассортимента лекарств, но и с ростом числа людей, страдающих от избыточной массы тела и ожирения.

Эксперты отмечают, что подобная тенденция отражает глобальный тренд: новые препараты позволяют значительно эффективнее бороться с лишним весом, чем традиционные диеты или физическая активность. Однако важно помнить, что эти лекарства — не панацея и требуют внимательного подхода к их применению.

Ожирение как медицинская проблема

Ожирение давно перестало быть лишь эстетической проблемой. Сегодня это признанное медицинское состояние, которое сопровождается множеством осложнений: сахарным диабетом второго типа, сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическими патологиями и другими серьезными нарушениями здоровья. В России, по данным различных исследований, около 25% населения страдает ожирением. За последние пять лет число таких пациентов увеличилось примерно на 10%. По оценкам специалистов, до 70% россиян имеют избыточную массу тела или ожирение различной степени.

Это создает дополнительную нагрузку на систему здравоохранения страны и подчеркивает необходимость поиска эффективных методов борьбы с этим заболеванием.

Что такое препараты на основе семаглутида и тирзепатида?

Эти лекарства представляют собой синтетические аналоги кишечных гормонов — глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1). Они воздействуют на центры аппетита в головном мозге, снижая чувство голода и уменьшая объем потребляемой пищи. В результате пациенты теряют вес — зачастую значительно и стабильно.

Однако важно подчеркнуть: препараты не предназначены для быстрого похудения без учета индивидуальных особенностей организма. Их эффективность достигается при правильном использовании под контролем врача и в сочетании с изменениями образа жизни.

Безопасность и возможные побочные эффекты

Несмотря на высокую эффективность, препараты на основе семаглутида и тирзепатида имеют ряд потенциальных побочных эффектов. Наиболее распространенными являются тошнота, рвота, запоры или диарея — эти симптомы возникают у 30–50% пациентов. Обычно они проходят через несколько недель после начала терапии.

Менее распространенные риски включают панкреатит (воспаление поджелудочной железы), холецистит (воспаление желчного пузыря), а также возможное снижение мышечной массы при неправильном использовании. Есть данные о случаях депрессии , изменений гормонального фона , а также о рисках развития рака щитовидной железы .

Эксперты подчеркивают: перед началом терапии необходимо пройти полное обследование у врача-эндокринолога или терапевта. Самолечение может привести к нежелательным последствиям. Врач поможет определить показания к применению препарата, подобрать дозировку и контролировать состояние пациента во время курса.

Кому показаны эти препараты?

Изначально лекарства на основе семаглутида использовались для лечения диабета второго типа. Сегодня их назначают пациентам с тяжелым ожирением (BMI выше 30) или при наличии сопутствующих заболеваний (например, диабета или гипертонии), когда другие методы оказались недостаточно эффективными.

Важно понимать: эти препараты не предназначены для тех, кто хочет сбросить несколько килограммов без наличия медицинских показаний. После отмены вес зачастую возвращается.

Что говорят эксперты?

Медики отмечают: препараты на основе семаглутида и тирзепатида — мощное средство в арсенале борьбы с тяжелым ожирением. Однако они не решают проблему массового избыточного веса без комплексных мер по изменению образа жизни.

«Лекарства помогают снизить вес у тех пациентов, у которых есть медицинские показания», — говорит кандидат медицинских наук Дмитрий Иванов. «Но без правильного питания, физической активности и психологической поддержки эффект будет кратковременным».

Некоторые специалисты предупреждают о возможных рисках злоупотребления препаратами без консультации врача: снижение мышечной массы может привести к ухудшению общего состояния организма; также есть опасность развития ozempic-face — уменьшения подкожно-жировой ткани лица, что негативно влияет на внешний вид.

Как правильно худеть? Советы экспертов

Профессионалы рекомендуют использовать медикаменты только по назначению врача в рамках комплексной программы:

вести дневник питания для контроля рациона;

постепенно внедрять физическую активность;

соблюдать режим сна и избегать стрессов;

не придерживаться жестких диет или голодания;

следить за своим состоянием при помощи регулярных обследований.