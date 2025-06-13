Подавляет аппетит и борется с раком. Ученые назвали орех, который защищает от опухолей в кишечнике

Источник: Максим Бутусов / E1.RU











Специалисты из Университета Коннектикута в США провели исследование, в котором изучали, как определенные природные соединения влияют на микробиом толстой кишки. Подробности — в материале «Доктора Питера».

Всего в эксперименте приняли участие 39 мужчин и женщин в возрасте от 40 до 65 лет с повышенным риском рака толстой кишки. Все добровольцы прошли ряд обследований, в том числе и колоноскопию, которая позволила оценить состояние кишечника.

Кроме того, к участникам был предъявлен ряд требований. Например, у них в анамнезе не должно было быть онкологии и тяжелых патологий ЖКТ, гепатита, ВИЧ, а также они были обязаны не принимать антибиотики за месяц до эксперимента.

Эксперты изучили не только медицинские данные людей, но и процессы, которые происходили у них в организме. Особое внимание ученые уделили микробиому кишечника, анализам крови, маркерам воспаления и другим показателям.

В результате эксперты выделили метаболическое соединение под названием уролитин А. Он образуется в результате трансформации эллаготанинов (класс дубильных веществ) кишечными бактериями. Если упростить, то чем выше уровень уролитина А в организме, тем ниже показатели воспалительных маркеров, которые могут быть предвестниками рака.

Способствуют повышению уролитина А грецкие орехи. Как выяснили эксперты, этот продукт содержит эллаготанины — растительные полифенолы, которые не перевариваются человеком напрямую, но ферментируются кишечной микробиотой.

В результате образуются уролитины, включая уролитин А. Эти соединения обладают мощными противовоспалительными и противораковыми свойствами.

«Уролитин А оказывает очень положительное влияние на воспаление и даже может защищать от рака. В исследовании мы доказали, что диета с грецкими орехами может повысить уровень уролитина в организме, при этом значительно снижая несколько маркеров воспаления, в том числе и у людей с ожирением», — говорит доктор Дэниел В. Розенберг, один из авторов исследования.

Кроме того, грецкие орехи способствуют повышению уровня пептида YY — гормона, подавляющего аппетит и ассоциированного с ингибированием роста опухолей. То есть они способны не только защищать организм от рака, но еще и тормозить уже начавшийся злокачественный процесс.

И еще один важный вывод: благодаря грецким орехам может снизиться уровень виментина в тканях полипов толстой кишки. Это белок, который участвует в злокачественном перерождении клеток.

В день рекомендуется съедать горсть орехов, лучше всего делать это вместе с продуктами, богатыми клетчаткой. Однако ученые предупреждают: речь только о профилактике. Если болезнь уже появилась, то бороться с ней надо с помощью врачей и лекарств. Ну и обязательно соблюдать разумность. Больше орехов не значит лучший эффект, как минимум вы заработаете вздутие и боли в ЖКТ. Также грецкие орехи не подойдут тем людям, у которых на них есть аллергия.

Почему раком всё чаще болеют молодые

Считается, что колоректальный рак — болезнь пожилых. Кроме того, причинами могут стать употребление ультрапереработанных продуктов, ожирение и малоподвижный образ жизни. Но почему онкологию всё чаще обнаруживают у молодых?

По словам экспертов, за последние 20 лет заболеваемость раком кишечника среди людей моложе 50 лет увеличилась в 4 раза.

«Если нынешние тенденции сохранятся, то к 2030 году колоректальный рак станет основной причиной смерти от рака среди молодых людей», — говорят ученые-онкологи из Калифорнийского университета в Сан-Диего.

Сильнее всего показатели заболеваемости выросли среди пациентов от 20 до 29 лет. Объяснить точные причины этого всплеска пока не смогли. Молодые пациенты зачастую не имели семейного анамнеза заболевания, многие из них не страдали от ожирения или гипертонии, а это одни из частых факторов риска заболевания.

Пытаясь решить загадку, ученые проанализировали 981 геном колоректального рака у пациентов и нашли виновника. Оказалось, что болезнь вызывают кишечные бактерии, вернее, токсины, которые они вырабатывают. Определенные штаммы кишечной палочки в толстой и прямой кишке производят токсин колибактин, который может изменить ДНК и привести к онкологии.

Воздействие колибактина в детстве оставляет после себя определенные мутации, которые увеличивают риск раннего развития рака кишечника.

«Если человек приобретет одну из этих мутаций к тому времени, как ему исполнится 10 лет, у него может развиться колоректальный рак на десятилетия раньше, чем планировалось. И он заболеет в 40 лет, а не в 60», — объясняет профессор Людмил Александров.